Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Într-o perioadă în care Mircea Lucescu primește mesaje de susținere din toată lumea, antrenorul român are parte și de un mesaj contondent din partea unui fost elev. Nery Castillo, mesaj dur pentru Mircea Lucescu Nery Castillo (41 de ani), fotbalist mexican care a jucat sub comanda lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk în perioada 2007-2011, a transmis un mesaj pentru tehnicianul român în cursul zilei de marți. "Mă bucur că fiul tău (n.r - Răzvan Lucescu) a venit să te vadă în aceste momente dificile pentru tine și ți-a fost alături. Tu nu m-ai lăsat să îmi văd mama când era în comă și nu am apucat nici să îmi iau rămas bun de la ea la înmormântare", a scris Nery Castillo, pe Instagram, atașând o fotografie cu Mircea Lucescu, potrivit sport24.gr. Mexicanul și-a încheiat însă postarea cu un mesaj de susținere: "Cu toate acestea, sper să te faci bine și să îi ai pe cei dragi în preajma ta".

Nery Castillo, în 2020: "Lucescu nu m-a lăsat să îmi văd mama nici în ultimele clipe ale vieții, nici la înmormântare" Mama lui Nery Castillo a decedat în ianuarie 2009, după ce a pierdut lupta cu cancerul, notează Periódico Noroeste. Nu este pentru prima dată când Castillo îi reproșează lui Mircea Lucescu decizia de a nu-l lăsa să fie alături de mama sa în ultimele clipe ale vieții. Într-un interviu acordat în 2020 pentru ESPN, mexicanul povestea: "Mama mea a murit pe 8 ianuarie 2009. Era pauză competițională la Șahtior. Tata m-a sunat din Uruguay și mi-a zis că mama e în comă. L-am sunat pe antrenor și i-am zis: 'Mama mea este pe moarte, lăsați-mă să merg în Uruguay'. A refuzat. Tata mi-a spus că mama e în continuare în comă. M-am dus în Grecia să îmi împachetez lucrurile și de acolo în Ucraina. Copleșit de întreaga situație, m-am dus la antrenament, telefonul a sunat, iar tata mi-a spus că mama a murit. Apoi, m-am dus la antrenor și i-am cerut permisiunea să merg în Uruguay la înmormântare. Nu m-a lăsat. Nu mi-am văzut mama în ultimele clipe ale vieții și nici la înmormântare. Cum puteam să mai joc pentru echipa asta, la care oricum nu voiam să fiu de la început?!", spunea Castillo. Mircea Lucescu a susținut că Nery Castillo minte După interviul oferit de ESPN, Mircea Lucescu l-a acuzat pe fostul său fotbalist că minte și că nu s-a pus problema să îi interzică lui Castillo să fie alături de mama sa. "E o tâmpenie mai mare ca el. O minciună. Eu nu aș fi făcut asta nimănui. Întotdeauna, când era vorba de cazuri importante legate de familie, îi lăsam să plece pe jucători. Nu s-ar fi putut întâmpla așa ceva niciodată. Familia era pe primul loc. Dentinho s-a dus acasă când îi năștea soția, cum să-l fi refuzat când i-a murit mama? Dovada că eu am avut dreptate în cazul lui Castillo este că, de atunci, nu a mai jucat bine nicăieri. Era rebel, puțin profesionist, nu avea respect pentru ceilalți", spunea Mircea Lucescu, în 2020, pentru Gazeta Sporturilor.

Cine este Nery Castillo, fotbalist cu 6 titluri la Olympiacos Nery Castillo s-a format în țara natală, la Danubio FC, iar în 2000 a ajuns în Grecia, la Olympiacos. Șahtior plătea 15 milioane de euro, în 2007, pentru a-l achiziționa pe internaționalul mexican, care evolua pe postul de extremă dreapta. Deși a fost legitimat patru ani la Șahtior, Castillo a jucat foarte puțin la clubul ucrainean - 18 meciuri și două goluri - mai mult fiind împrumutat la cluburi precum Manchester City, Dnipro, Chicago Fire sau Aris Salonic. Castillo, care are cetățenie mexicană, uruguayană, greacă și italiană, și-a încheiat cariera în 2014, în ultimi ani evoluând în țara natală, la Pachuca și Leon, dar și în Spania, la Rayo Vallecano. Cea mai bună perioadă a carierei lui Castillo a fost la Olympiacos, unde a cucerit nu mai puțin de 6 titluri de campion și două Cupe ale Greciei. Cu Șahtior, mexicanul are în palmares un titlu și o Cupă a Ucrainei.