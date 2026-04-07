Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: &quot;Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum&quot; Fotbal extern
Mircea Lucescu se află în continuare internat în stare critică la Spitalul Universitar, iar medicii luptă pentru a-i salva viața.

nery castilloMircea LucescuSahtior Donetk
Într-o perioadă în care Mircea Lucescu primește mesaje de susținere din toată lumea, antrenorul român are parte și de un mesaj contondent din partea unui fost elev.

Nery Castillo, mesaj dur pentru Mircea Lucescu

Nery Castillo (41 de ani), fotbalist mexican care a jucat sub comanda lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk în perioada 2007-2011, a transmis un mesaj pentru tehnicianul român în cursul zilei de marți.

"Mă bucur că fiul tău (n.r - Răzvan Lucescu) a venit să te vadă în aceste momente dificile pentru tine și ți-a fost alături. Tu nu m-ai lăsat să îmi văd mama când era în comă și nu am apucat nici să îmi iau rămas bun de la ea la înmormântare", a scris Nery Castillo, pe Instagram, atașând o fotografie cu Mircea Lucescu, potrivit sport24.gr.

Mexicanul și-a încheiat însă postarea cu un mesaj de susținere: "Cu toate acestea, sper să te faci bine și să îi ai pe cei dragi în preajma ta".

Nery Castillo, în 2020: "Lucescu nu m-a lăsat să îmi văd mama nici în ultimele clipe ale vieții, nici la înmormântare"

Mama lui Nery Castillo a decedat în ianuarie 2009, după ce a pierdut lupta cu cancerul, notează Periódico Noroeste.

Nu este pentru prima dată când Castillo îi reproșează lui Mircea Lucescu decizia de a nu-l lăsa să fie alături de mama sa în ultimele clipe ale vieții. Într-un interviu acordat în 2020 pentru ESPN, mexicanul povestea:

"Mama mea a murit pe 8 ianuarie 2009. Era pauză competițională la Șahtior. Tata m-a sunat din Uruguay și mi-a zis că mama e în comă.

L-am sunat pe antrenor și i-am zis: 'Mama mea este pe moarte, lăsați-mă să merg în Uruguay'. A refuzat. Tata mi-a spus că mama e în continuare în comă. M-am dus în Grecia să îmi împachetez lucrurile și de acolo în Ucraina. Copleșit de întreaga situație, m-am dus la antrenament, telefonul a sunat, iar tata mi-a spus că mama a murit.

Apoi, m-am dus la antrenor și i-am cerut permisiunea să merg în Uruguay la înmormântare. Nu m-a lăsat. Nu mi-am văzut mama în ultimele clipe ale vieții și nici la înmormântare. Cum puteam să mai joc pentru echipa asta, la care oricum nu voiam să fiu de la început?!", spunea Castillo.

Mircea Lucescu a susținut că Nery Castillo minte

După interviul oferit de ESPN, Mircea Lucescu l-a acuzat pe fostul său fotbalist că minte și că nu s-a pus problema să îi interzică lui Castillo să fie alături de mama sa.

"E o tâmpenie mai mare ca el. O minciună. Eu nu aș fi făcut asta nimănui. Întotdeauna, când era vorba de cazuri importante legate de familie, îi lăsam să plece pe jucători. Nu s-ar fi putut întâmpla așa ceva niciodată. Familia era pe primul loc. Dentinho s-a dus acasă când îi năștea soția, cum să-l fi refuzat când i-a murit mama?

Dovada că eu am avut dreptate în cazul lui Castillo este că, de atunci, nu a mai jucat bine nicăieri. Era rebel, puțin profesionist, nu avea respect pentru ceilalți", spunea Mircea Lucescu, în 2020, pentru Gazeta Sporturilor.

Cine este Nery Castillo, fotbalist cu 6 titluri la Olympiacos

Nery Castillo s-a format în țara natală, la Danubio FC, iar în 2000 a ajuns în Grecia, la Olympiacos. Șahtior plătea 15 milioane de euro, în 2007, pentru a-l achiziționa pe internaționalul mexican, care evolua pe postul de extremă dreapta.

Deși a fost legitimat patru ani la Șahtior, Castillo a jucat foarte puțin la clubul ucrainean - 18 meciuri și două goluri - mai mult fiind împrumutat la cluburi precum Manchester City, Dnipro, Chicago Fire sau Aris Salonic.

Castillo, care are cetățenie mexicană, uruguayană, greacă și italiană, și-a încheiat cariera în 2014, în ultimi ani evoluând în țara natală, la Pachuca și Leon, dar și în Spania, la Rayo Vallecano.

Cea mai bună perioadă a carierei lui Castillo a fost la Olympiacos, unde a cucerit nu mai puțin de 6 titluri de campion și două Cupe ale Greciei. Cu Șahtior, mexicanul are în palmares un titlu și o Cupă a Ucrainei.

NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II
România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026! Meciul este transmis de VOYO și Pro Arena
Real Madrid - Bayern Munchen, prima ”finală” din sferturile Champions League, de la 22:00!
Sporting - Arsenal, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00! „Tunarii”, flămânzi după eșecul din FA Cup
Dennis Man, indiciu despre viitorul său, direct de la sărbătoarea de titlu a lui PSV: ”Nu am mai văzut așa ceva!”
Ziarul de casă al lui Real Madrid elogiază un fotbalist de Bayern: „Un candidat la Balonul de Aur”
A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"

Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Multiple semne de accidente vasculare și focare de trombembolism pulmonar”

SUUB, comunicat de ultimă oră despre starea lui Mircea Lucescu: "S-au întrunit echipele medicale. Se ia în calcul o intervenție invazivă"



Dennis Man, indiciu despre viitorul său, direct de la sărbătoarea de titlu a lui PSV: ”Nu am mai văzut așa ceva!”
Decizia medicilor în privința lui Mircea Lucescu! Procedura ECMO nu mai este o variantă
Cassano "a explodat" după ce Interul lui Chivu a spulberat Roma: "Niște clovni!"
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Multiple semne de accidente vasculare și focare de trombembolism pulmonar”
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Multiple semne de accidente vasculare și focare de trombembolism pulmonar”
Ziarul de casă al lui Real Madrid elogiază un fotbalist de Bayern: „Un candidat la Balonul de Aur”
Ziarul de casă al lui Real Madrid elogiază un fotbalist de Bayern: „Un candidat la Balonul de Aur”
Mircea Lucescu a primit un cadou de 15 milioane de euro
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Junior Moraes, golgheterul de top brazilian care a jucat și în România, ironizat după ce a inițiat un proces ciudat la FIFA!
Șahtior Donețk se înclină în fața lui Mircea Lucescu. Scrisoarea clubului din Ucraina
stirileprotv Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

