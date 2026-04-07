Comunicat SUUB de ultimă oră despre Mircea Lucescu: "Pacientul a fost supus azi unei investigații CT complexe"

Alexandru Hațieganu
Potrivit reprezentanţilor SUUB, fostul selecționer a fost supus unei examinări CT detaliate, iar echipa medicală care îl îngrijește a analizat în profunzime situația, informând totodată familia asupra evoluției.

Comunicat SUUB de ultimă oră despre Mircea Lucescu: ⁠"La examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale"

"Revenind la informarea publica asupra starii dlui Mircea Lucescu, facem urmatoarele precizari:

- pacientul a fost supus astazi unei investigatii CT complexe

- ⁠medicii care ingrijesc pacientul au analizat in detaliu situatia, informand familia

- ⁠la examinarea CT s-au evidentiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale si focare de trombembolism pulmonar.

- ⁠pacientul va ramane sub supravegherea stricta a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informatii publice", au notat reprezentanții SUUB.

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

Lucescu este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac.

El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut.

El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare, fiind supus unei angioplastii primare.

