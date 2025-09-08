”Capul de afiș” a fost meciul dintre Israel și Italia, încheiat cu un fabulos 5-4, după mai multe răsturnări de scor. Israel a condus cu 2-1, ”Squadra azzura” a întors rezultatul și părea să aibă victoria în mână cu 4-2, gazdele au reușit să egaleze la 4-4, dar selecționata lui Gattuso a dat lovitura în prelungiri.



Croația a stabilit scorul zilei, cu o victorie clară pe teren propriu cu Muntenegru, scor 4-0, iar Elveția a câștigat și ea categoric cu 3-0 în fața Sloveniei.



Derby-ul serii, Grecia - Danemarca, a fost câștigat clar de nordici cu scorul de 0-3, iar Suedia lui Viktor Gyokeres și Alexander Isak a pierdut în Kosovo cu 2-0.



Rezultatele serii din preliminariile Campionatului Mondial:



Belarus - Scoția 0-2

Croația - Muntenegru 4-0

Elveția - Slovenia 3-0

Gibraltar - Insulele Feroe 0-1

Grecia - Danemarca 0-3

Israel - Italia 4-5

Kosovo - Suedia 2-0



Cine va arbitra partida Cipru - România



Arbitrul sloven Matej Jug va arbitra meciul Cipru - România, care va avea loc, marţi, de la ora 21.45, în grupa H, din preliminariile CM-2026.



Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič şi Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenovič.



În camera VAR se vor afla Asmir Sagrković şi Alen Borošak.

