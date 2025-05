Șumudică a rezistat exact nouă luni la Rapid. A calificat echipa în play-off și a dus-o până în semifinalele Cupei României, însă nu a îndeplinit obiectivul care i-ar fi permis să rămână la echipă, calificarea în cupele europene.

Marius Șumudică, așteptat de turci pentru a treia oară la Gaziantep



Într-o reacție oferită după rezilierea contractului cu Rapid, Șumudică a anunțat că nu își dorește să mai antreneze în România, cel puțin în viitorul apropiat. Presa turcă speculează acum că tehnicianul ar putea prelua Gaziantep din această vară.



Șumudică ar putea antrena la Gaziantep pentru a treia oară în carieră. Este anunțul făcut de publicația locală Gaziantep'in Habercisi, care precizează că gruparea din Super Lig caută un tehnician nou după despărțirea recentă de Selçuk İnan.



"Hamza Hamzaoğlu și Recep Uçar sunt printre numele de antrenor vehiculate pentru Gaziantep, însă Marius Șumudică este acum liber de contract și face un pas înainte pe această listă", scriu turcii.



Presa locală notează că fanii lui Gaziantep sunt împărțiți când vine vorba despre această posibilitate. Unii sunt de părere că Șumudică ar redresa rapid echipa, în timp ce alții sunt sceptici.



"Șumudică, unul dintre personajele colorate din fotbalul turc, s-a despărțit oficial de Rapid. Este interesat de văzut care va fi noua sa destinație, iar clubul care iese cel mai mult în evidență este Gaziantep.



A mai lucrat la Gaziantep și și-a lăsat amprenta asupra lu clubului. A cucerit inimile fanilor atât pentru personalitatea lui, cât și prin performanțele echipei. După despărțirea de Rapid, au existat deja discuții în culise despre revenirea la Gaziantep", mai scriu turcii.

Marius Șumudică a avut două mandate la Gaziantep: iulie 2019 - ianuarie 2021 și septembrie 2023 - martie 2024. După ultima plecare, locul său a fost luat de Selçuk İnan, cel care a părăsit acum clubul.



Gaziantep, la care evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu, a înregistrat patru eșecuri și o remiză în ultimele cinci etape, însă nu are emoții în privința retrogradării. Cu două runde înainte de finalul sezonului se află pe locul 13, cu 43 de puncte.

Experiența de la Rapid i-a pus capac lui Marius Șumudică: "Nu vreau să mai antrenez în România!"



În ziua în care s-a despărțit de Rapid, antrenorul a anunțat că nu vrea să mai lucreze în România în următorii ani.



”Sunt sfârșit din punct de vedere fizic. Am făcut tensiune 20 cu 12. Am fost... Sleit de puteri. Dar asta e, asta e viața antrenorului.



Am avut așteptări mari. Am încercat să fac bine. Pe alocuri am reuși, pe alocuri nu. Rămân cu un gust amar. Dar asta e, viața merge înainte. Doresc celor care o să vină la Rapid să realizeze mai mult decât Marius Șumudică.



Aștept să semnez actele de reziliere. Astăzi le voi semna. După care, nu vreau decât binele Rapidului și nu vreau să discut despre conducere. Țin să-i mulțumesc domnului Șucu pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat. În relația cu mine a fost un domn.



Nu regret absolut nimic. Doar că nu am reușit să fac mai mult în anumite momente. Am luat unele decizii cu sufletul și nu profesional.



Pentru Rapid, a meritat tot acest stres. Dar, de acum încolo o să mă gândesc mai mult la mine. Îmi doresc să mă liniștesc o perioadă și prioritatea e să antrenez în străinătate și să stau cât mai departe de fotbalul românesc.



(n.r. În Liga 1 nicio șansă să mai accepți o ofertă) Nu. Cel puțin în următorii ani. Îmi doresc să plec în străinătate și cred că o să reușesc. Pentru mine, Liga 1, e închisă. Nu îmi mai doresc să antrenez în România”, a spus Marius Șumudică.