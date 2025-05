Antrenorului i s-a făcut rău după umilința giuleștenilor cu CFR Cluj (1-4) de luni seară și a luat decizia să se despartă de Rapid următoarea zi, chiar dacă mai e o etapă din play-off-ul SuperLigii României.

Șumudică nu a fost prezent nici la conferința de presă și nu a asistat nici la festivitatea lui Cristi Săpunaru. Căpitanul a jucat luni seară ultimul meci în Giulești pentru Rapid.



Experiența de la Rapid i-a pus capac lui Marius Șumudică: ”Nu vreau să mai antrenez în România!” + Ce a spus despre Dan Șucu



Marius Șumudică se reface după ziua de luni. Antrenorul spune că nu vrea să mai antreneze în România pentru următorii ani, ci să se întoarcă în străinătate și să-și continue cariera peste hotare.



”Sunt sfârșit din punct de vedere fizic. Am făcut tensiune 20 cu 12. Am fost... Sleit de puteri. Dar asta e, asta e viața antrenorului.



Am avut așteptări mari. Am încercat să fac bine. Pe alocuri am reuși, pe alocuri nu. Rămân cu un gust amar. Dar asta e, viața merge înainte. Doresc celor care o să vină la Rapid să realizeze mai mult decât Marius Șumudică.



Aștept să semnez actele de reziliere. Astăzi le voi semna. După care, nu vreau decât binele Rapidului și nu vreau să discut despre conducere. Țin să-i mulțumesc domnului Șucu pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat. În relația cu mine a fost un domn.



Nu regret absolut nimic. Doar că nu am reușit să fac mai mult în anumite momente. Am luat unele decizii cu sufletul și nu profesional.



Pentru Rapid, a meritat tot acest stres. Dar, de acum încolo o să mă gândesc mai mult la mine. Îmi doresc să mă liniștesc o perioadă și prioritatea e să antrenez în străinătate și să stau cât mai departe de fotbalul românesc.



(n.r. În Liga 1 nicio șansă să mai accepți o ofertă) Nu. Cel puțin în următorii ani. Îmi doresc să plec în străinătate și cred că o să reușesc. Pentru mine, Liga 1, e închisă. Nu îmi mai doresc să antrenez în România”, a spus Marius Șumudică.