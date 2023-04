Marius Șumudică, prima reacție după meciul pierdut categoric cu echipa lui Ronaldo

La finalul partidei, antrenorul român s-a întâlnit cu Cristiano Ronaldo, care i-a ofeirt tricoul său. Cei doi au fost surprinși discutând și la încălzire.

Șumudică a dat vina pe greșelile individuale ale jucătorilor săi și se gândește acum la următoarea partidă, cu Al-Batin, ultima clasată. O victorie i-ar permite echipei sale să se distanțeze de zona locurilor retrogradabile din prima ligă a Arabiei Saudite.

Marius Șumudică: ”A fost dificil să revenim”

„Am întâlnit o echipă mai bună decât noi, capabilă, primele două goluri le-am luat după greșeli individuale. A fost dificil să revenim în meci, deci am decis să renunț la jucătorii importanți pentru că avem un meci important cu Al-Batin.

Al Nassr este mai bună și merită victoria, iar eu am un meci important pe teren propriu, deoarece poziția noastră în clasament a devenit una dificilă. Trebuie să ajungem la 29 de puncte după meciul cu Al-Batin.

Nu am pierdut din cauza aspectului fizic. Am primit două goluri după minutul 90, după ce am schimbat toți străinii. Este datoria mea să îi învăț pe jucători să preia mingea și să paseze? Avem nevoie de încă patru puncte ca să ne asigurăm că rămânem în prima ligă”, a spus Marius Șumudică, potrivit sa.hihi2.com.

După victoria de astăzi, Al Nassr se află pe locul 2 în campionatul Arabiei Saudite, cu 56 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Al Ittihad.

De partea cealaltă, cu șase etape rămase de disputat, Al Raed se află pe locul 11, cu 26 de puncte, la șase lungimi peste prima poziție retrogradabilă. Echipa condusă de Marius Șumudică are patru meciuri consecutive fără victorie.