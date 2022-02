Messi s-a întors la Barcelona! Argentinianul a zburat direct după meciul lui PSG cu St. Etienne 

Argentinianul s-a transferat la PSG în această vară, însă reședința sa a rămas în Spania, astfel că profită de fiecare ocazie pentru a se reîntoarce acasă. De această dată, a revenit în capitala Cataluniei pentru o ocazie cu totul și cu totul specială.

Imediat după ce PSG s-a impus în duelul cu St. Etienne, scor 3-1, Messi și-a luat avionul personal și a plecat către Barcelona, acolo unde își va serba soția. Antonela Roccuzzo a împlinit 34 de ani sâmbătă.

Sâmbătă dimineață, Messi i-a transmis felicitări, pe Instagram: ”La mulţi ani, viaţa mea! Să ai o zi frumoasă. Te iubesc”.

Fanii argentinianului l-au surprins pe acesta pe aeroportul “Barcelona-El Prat”, acolo unde l-au filmat. Messi s-a întors la Barcelona cu zâmbetul pe buze, îmbrăcat într-un hanorac cu însemnele lui PSG.

Leo Messi wearing a psg jacket on the precious soil of Barcelona showing no respect for the city that made him#notmygoatanymore pic.twitter.com/3o6J0rKlFR