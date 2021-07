Sorin Cârțu a găsit explicația pentru care Ouzounidis a fost demis! Cuvintele președintelui oltenilor la adresa grecului

Vineri, Ouzounidis a fost demis de la Universitatea Craiova.

Marinos Ouzounidis a fost demis de Mihai Rotaru după înfrângerea din Albania, 0-1, cu KF Laci. Sorin Cârțu a susținut că această mutare pe banca tehnică nu a fost premeditată. Președintele Universității Craiova este de părere că din 2013, grecul este cel mai de succes antrenor pe care l-a avut gruparea din Bănie. Cu toate acestea, jocul echipei, care nu era unul spectaculos l-a făcut pe finanțatorul oltenilor să îl demită pe Ouzounidis.

"Probabil că au fost niște discuții între el și domnul Rotaru. Aseară nu era nimeni hotărât. Cu domnul Rotaru nu am discutat despre așa ceva, am discutat despre partida. Eram cu toții supărați de rezultat. Nu se gândeam nimeni, dovadă că nu avem ceva sigur.

Va fi un interimar, dar între timp sigur că veni cineva. Nu este o situație pe care să o iei la plesneala. Normal, antrenorul pe care îl punem, trebuie să ducă acest campionat la final, nu să se ajungă la o reziliere de comun acord înainte de playoff. O să să gândească și domnul Rotaru și o să vedem. Dacă ne întreabă, o să îi spunem o părere.

Din toți antrenorii care au antrenat din 2013 până în 2021, are cea mai bună performanță. A câștigat și cupa și supercupa, nimeni nu a mai reușit asta.

Eu nu particip la negocieri. Eu nu am vorbit niciodată de ce joacă antrenorul 'X', sau dacă joacă bine sau rău. Eu, ca specialist în fotbal, aș fi dat cel mai bun răspuns, dar nu am vrut să creez polemici. Noi am avut încredere în Ouzounidis, dar nu era jocul pe care i-am obișnuit noi pe fanii fotbalului românesc", a declarat Sorin Cârțu la DigiSport.