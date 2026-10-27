Evenimentul a avut loc în premieră la Londra, în semn de omagiu pentru primul câștigător al Balonului de Aur, britanicul Stanley Matthews.

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Alexia Putellas a scris istorie în fotbalul feminin. Fosta jucătoare a Barcelonei, care activează în prezent la London City Lionesses, a cucerit al treilea Balon de Aur, după ce a reușit această performanță și în 2021 și 2022.

Jucătoarea care a întors toate privirile la gala din Londra a avut un discurs emoționant la London Palladium Theatre.

”Este o plăcere să fiu din nou aici. Le mulțumesc celor care consideră că merit acest premiu. Sunt multe lucruri de spus. Felicitări tuturor jucătoarelor nominalizate și celorlalți laureați.

Le mulțumesc colegelor mele. Faptul că atât de multe jucătoare de la Barça au fost nominalizate spune multe despre ceea ce am realizat. A fost o adevărată plăcere să joc alături de fiecare dintre voi. Am trăit momente extraordinare și am depășit dificultăți, inclusiv accidentări. Pentru mine, a fost o mândrie să fiu căpitanul vostru.

Îi mulțumesc, de asemenea, lui Pere, precum și întregului staff și tuturor angajaților clubului. Ne-ați ajutat foarte mult. Sunt foarte fericită pentru tine, Pere. Ești un om extraordinar.

Vreau să le mulțumesc în continuare suporterilor. Au fost 14 ani și vor urma mulți alții. Vă mulțumesc pentru tot respectul pe care mi l-ați arătat de-a lungul acestor ani. Vă mulțumesc pentru toate momentele trăite în acești 14 ani.

Le mulțumesc președintelui și membrilor conducerii pentru că au fost alături de echipă atunci când aceasta a avut cea mai mare nevoie. Sper să ne revedem în curând și să pot duce acest trofeu la Barcelona.

Le mulțumesc și colegelor de la echipa națională. Am câștigat Liga Națiunilor și ne-am asigurat calificarea la Campionatul Mondial.

Vreau să închei cu ceea ce este cel mai important pentru mine. Acest trofeu este o recunoaștere a muncii mele, dar vreau să le mulțumesc și acestor persoane care au un impact enorm asupra vieții mele: mama mea, sora mea și întreaga mea echipă din afara terenului.

Sunt conștientă că, dacă am reușit să mă bucur din nou de fotbal așa cum am făcut-o, acest lucru vi se datorează vouă. Îmi amintesc că piciorul nu mă mai asculta și că a trebuit să învăț din nou să merg și să șutez. Atunci când aveam cele mai mari îndoieli, voi erați acolo”, a spus Alexia Putellas.