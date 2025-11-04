Ianis Hagi a fost luat de Alanyaspor cu surle și trâmbițe, în septembrie. Prezentarea sa a fost un eveniment atât de important pentru clubul turc, încât la conferința organizată a fost invitat și Gheorghe Hagi (60 de ani).

Problema e că aducerea unui jucător internațional, de talia lui Ianis, încă n-a produs efectul așteptat pentru Alanyaspor. Această formație a încheiat ediția trecută din Superliga turcă pe locul 12, iar acum, după 11 etape, ocupă locul 9. Așadar, Alanyaspor era o grupare de mijlocul clasamentului fără Ianis Hagi și a rămas de același nivel, inclusiv după sosirea românului.

Dincolo de acest aspect însă, Ianis Hagi are o problemă și în ceea ce privește randamentul său.

Ianis Hagi, cifre foarte slabe, în acest sezon

După ce a încheiat socotelile cu Glasgow Rangers, în mai, mijlocașul român a stat pe tușă vreo 4 luni până a bătut palma cu Alanyaspor.

Chiar dacă s-a antrenat cu Farul Constanța, în această perioadă, lipsa unei pregătiri mai serioase, în cadrul unui cantonament de vară, se cunoaște acum, în cazul lui Ianis. Pentru că cifrele sale din acest sezon sunt foarte slabe.

La Alanyaspor, fiul lui Gheorghe Hagi a adunat 7 apariții (a fost titular de cinci ori). Ce a produs, în partidele în care a fost folosit? Un gol și o pasă de gol. Ambele în același meci, 2-2 cu Genclerbirligi, pe data de 4 octombrie. În rest, nicio realizare în tricoul formației turce.

În schimb, la echipa națională, Ianis Hagi s-a descurcat mai bine, în partidele din toamnă. Pentru că a înscris în amicalul cu Moldova (2-1) și a dat pasa golului victoriei cu Austria (1-0).

Faptul că Ianis Hagi încă suferă, după perioada de inactivitate pe care a avut-o, între mai – septembrie, se vede și mai bine, dacă am compara cifrele sale actuale cu cele din sezoanele în care era pe val. Iată ce ne spun statisticile:

*2019-2020: 32 de meciuri, 6 goluri, 6 pase de gol

*2020-2021: 45 de meciuri, 8 goluri, 15 pase de gol

*2021-2022: 27 de meciuri, 4 goluri, 4 pase de gol

Din păcate pentru Ianis Hagi, acest sezon 2021-2022 a fost ultimul pentru el în forma maximă. Pentru că apoi s-a accidentat grav, în ianuarie 2022, a stat un an pe tușă și, după revenirea pe gazon, n-a mai atins niciodată forma de dinaintea accidentării.

