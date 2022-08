Manchester United - CFR Cluj, unul dintre cele mai tari meciuri ale ardelenilor. Unde sunt acum fotbaliștii care n-au primit gol pe Old Trafford

Sezonul 2012/13 ne-a rămas tuturor bine întipărit în minte, grație performanței inegalabile a lui CFR Cluj, care a reușit să pășească învingătoare în fața unei formații greu de bătut: Manchester United.

Antrenată de Sir Alex Ferguson, unul dintre cei mai renumiți tehnicieni care au existat în fotbal, echipa de pe Old Trafford nu a putut să obțină nici măcar un rezultat de egalitate la ea acasă, în fața unui CFR Cluj deosebit de puternic.

Pe banca ardelenilor, Paulo Sergio a fost cel care s-a bucurat de momentul istoric în care Luis Alberto a șutat excepțional de la 20 m și l-a bătut pe David De Gea, cu o minge care s-a înțepenit în vinclul porții.

Linia de fund, formată din Ionuț Rada fundaș stânga, Felice Piccolo și Cadu fundași centrali, respectiv Ivo Pinto fundaș dreapta, alături de goalkeeper-ul Mario Felgueiras nu le-a dat nicio șansă "diavolilor roșii" să marcheze pe Old Trafford.

Unde este acum linia de fund a ardelenilor din Manchester United - CFR Cluj

O vom lua cu începutul, cu portarul de bază al CFR-ului, portughezul Mario Jorge Quintas Felgueiras. Născut la Viana do Castelo, goalkeeper-ul care nu a beneficiat de nicio convocare la reprezentativa mare a Portugaliei s-a retras în 2019, după o cariera fotbalistică de peste 20 de ani. A fost adus în vara anului 2012 de la SC Braga pentru 500.000 euro, moment în care cota sa pe piață aingea 1.2 milioane de euro, conform Transfermarkt. A stat doi ani și jumătate în Gruia, părăsind formația pentru Konyaspor, când cota sa era 3 milioane, pentru 800.000 euro.Ultima echipă pentru care Felgueiras a evoluat a fost Espinho, în 2019.

Ionuț Rada, singurul român din linia de fund a CFR-ului de atunci, a jucat de-a lungul carierei sale la Rapid, Steaua și Craiova. Ardelenii l-au adus gratis în 2010 de la Al-Nasr și l-au împrumutat în străinătate la Karlsruher în Germania (ianuarie 2012 - iunie 2012), ca în perioada de mercato din iarna anului 2015 să-l vândă la Bari. Fotbalistul cu doar două meciuri la naționala României s-a retras în iulie 2020 la Sănătatea Cluj. Craioveanul Rada a evoluat pentru nu mai puțin de 12 echipe în ordine cronologică: Universitatea Craiova, Rocar, Rapid București, FC Național, Steaua București, Al-Nasr, CFR Cluj, Karlsruher SC, Bari, Andria și, în cele din urmă, Sănătatea Cluj.

Singura escapadă a lui Felice Piccolo din campionatele italienești a fost perioada pe care a petrecut-o pe CFR Cluj: 2010 - 2014. Empoli l-a cedat pentru 600.000 euro, ardelenii s-au bucurat de serviciile fundașului pentru patru ani consecutivi și l-a dat, ulterior, liber de contract la Spezia Calcio.

Urmează Cadu, un stâlp în defensiva CFR-ului, omul de care nu greu te puteai debarasa. Un fotbalist excepțional pe care ardelenii l-au găsit în 2006, la Boavista. 750.000 euro a costat portughezul, care, între timp, a obținut cetățenia română. Cadu a evoluat în 248 de partide în tricoul formației din Gruia și a înscris, fără doar și poate, 30 de goluri. În 2014, după opt ani petrecuți la Cluj, CFR-ului l-a cedat gratis în Cipru, la AEL Limassol. Portughezul s-a retras cu un an în urmă, pe 1 iulie 2021 mai exact, la FC Maia Lidador și a lăsat în spate o carieră impresionantă de 27 de ani!

Iar ultimul de pe listă este nu altul decât Ivo Pinto! Portughezul născut la Lourosa care a câștigat în sezonul 2018/19 titlul de campion în eșalonul secund englez cu Norwich, încă nu s-a retras! CFR Cluj l-a luat sub împrumut în iulie 2012, l-a folosit fundaș dreapta 45 de meciuri în toate competițiile (șase în Champions League), însă nu l-a cumpărat la finalul contractului. Pinto s-a întors la Rio Ave FC și a fost vândut la Dinamo Zagreb. După experiența din România și Rusia, portughezul a evoluat la Norwich, a revenit la echipa din Rusia, unde a fost împrumutat în mai multe rânduri. Acum evoluează la Fortuna Sittard, unde mai are contract până la finalul lunii iunie 2023, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Unde este acum linia mediană

Paulo Sergio i-a trimis în compartimentul median pe Gabriel Mureșan, Luis Alberto, Rui Pedro și pe Mario Camora. Alberto este unicul marcator, iar Pedro a fost schimbat în minutul 71 cu Aguirregaray.

Mijlocaș dreapta în meciul cu United, Gabriel Mureșan, închizător la bază, se afla la CFR Cluj încă din vara anului 2007, când a fost cumpărat de ardeleni de la Gloria Bistrița pentru 850.000 euro, moment în care cota sa pe piață nu depășea 500.000 euro. Fostul internațional român a mai evoluat la Gaz Metan, înainte de aventura sa la Bistrița, iar după cinci ani petrecuți în Gruia, Mureșan a evoluat pentru Tom Tomsk, ca în 2014 să revină în România la ASA Tg. Mureș. În 2017 s-a retras din activitatea fotbalistică și a devenit, între timp, primarul localității Apold din Mureș.

Paulo Sergio a mizat în compartimentul median pe Luis Alberto în centru, brazilianul care, în sezonul 2012/13 a fost împrumutat de CFR Cluj de la SC Braga. Închizătorul are acum 38 de ani și s-a retras în urma cu patru ani. Ultima echipă unde a jucat a fost Varzim, într-o perioadă scurtă: ianuarie 2018 - iulie 2018. Cea mai mare cotă pe piață, conform site-urilor de specialitate a lui Luis Alberto, a fost pe vremea când a evoluat la CFR Cluj: 1.9 milioane de euro în decembrie 2012.

Rui Pedro a împărțit postul de mijlocaș cu Matias Aguirregaray, care l-a înlocuit cu scopul de a închide și mai bine defensiva pe final de meci, pentru a păstra avantajul de un gol pe Old Trafford. Pedro are 34 de ani și încă practică fotbal profesionist, la Sanjoanese, formație portugheză unde evoluează de la sfârșitul lui septembrie 2021 și până în prezent. Nici uruguayanul Aguirregaray nu pare că s-a retras prea devreme. Are 33 de ani, o cotă de 400.000 euro și participă în jocurile din țara sa, la Penarol, din ianuarie 2022.

Mijlocașul stânga din United - CFR a fost Mario Camora, care, în prezent, încă evoluează pentru formația din Gruia. Portughezul care deține și cetățenie română a strâns, între timp, șase titluri de campion, o cupă și două supercupe cu CFR Cluj. Camora are o cotă de 900.000 euro pe piață, potrivit Transfermarkt, și va evolua anul acesta cu ardelenii în Conference League.

Unde este acum atacul din United - CFR

Rafael Bastos și Moudou Sougou au închis linia de 4-4-2 aruncată în teren de antrenorul ardelenilor de pe atunci. Brazilianul Bastos are un CV impresionant, a fost trecut pe la 21 de echipe de-a lungul carierei sale, iar senegalezul Sougou a evoluat la nu mai puțin de opt. Cei doi au mai jucat odată împreună, după perioada de la CFR, în 2018/19 la Mumbai City. Ambii s-au retras, Sougou în 2020, iar Bastos în 2021.

Lista, însă, nu se oprește aici. Pe teren au fost introduși de Paulo Sergio, fundașul Vasile Maftei, în minutul 78, în locul atacantului Rafael Bastos, pentru a consolida și mai mult compartimentul defensiv, respectiv Pantelis Kapetanos, în minutul 90+2 în locul lui Sougou. Fotbalistul român născut la Fălticeni s-a retras din activitatea fotbalistică în toamna anului 2018 la FC Rapid, lăsând în spate o cariera de peste 18 ani, iar grecul Kapetanos a pus stop carierei în vara anului 2019 la Makedonikos Foufas.

Manchester United - CFR Cluj 0-1

Ardelenii au avut o echipă extraordinară, iar acum ne întrebăm dacă vor mai reuși vreodată să atingă o asemenea performanță, fiind eliminați în prezent de Pyunik Erevan în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

Statisticile oferite de UEFA din meciul excepțional de pe Old Trafford arată mai bine pentru United, însă nu înseamnă că CFR nu s-a ținut bine: 11 - 4 la șuturi pe poartă, 13 - 5 la șuturi pe lângă. Ardelenii au stat mai bine în defensivă, cu 21 de faze unde au înlăturat pericolul, față de 20 ale "diavolilor".