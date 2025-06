Jude Bellingham a anunțat chiar la finalul meciului că imediat după ce FIFA Club World Cup se va încheia va suferi o intervenție chirurgicală la umăr pentru a-și rezolva o accidentare care îi dă bătăi de cap de mai multă vreme.

Jude Bellingham se operează!

Problemele pentru Bellingham au început în toamna anului 2023, când Bellingham și-a dislocat umărul într-un meci din La Liga. De atunci, mijlocașul englez a fost forțat să joace cu o orteză specială pe sub tricou.

”Am ajuns în punctul în care sunt sătul de orteză, de faptul că trebuie mereu să o pun, alți jucători trebuie să mă ajute, și că tot timpul se mișcă de la locul ei. Am o operație programată după turneu, am programat-o la câteva zile după finală, așa că voi merge să mă operez și să rezolv problema.

Sunt foarte fericit în legătură cu asta, aștept de mult timp. Cred că mi-am pierdut complet răbdarea cu orteza. Fizioterapeutul și medicul de aici au fost incredibili, m-au ajutat enorm să pot juca meci de meci, dar am ajuns în punctul în care vreau doar să fiu liber și să mă mișc fără a fi incomodat de orteză”, a spus Bellingham.

Se pare că, după o astfel de operație, recuperarea durează aproximativ 12 săptămâni, astfel că Jude Bellingham va rata primele meciuri ale lui Real Madrid din următorul sezon, dar și meciurile Angliei cu Andorra și Serbia din preliminariile Cupei Mondiale.