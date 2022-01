Lovitură pentru cluburile bogate! FIFA va limita numărul jucătorilor împrumutați de fiecare club 

FIFA vrea să introducă o nouă regulă, care ar restrânge la șase numărul jucătorilor aduși sau cedați sub formă de împrumut de fiecare club, într-un sezon competițional.

Noua regulă va fi implementată gradual, până în 2024

Această regulă vrea să prevină adunarea unui număr mare de jucători de către un club și să facă aproape imposibile ingineriile financiare prin folosirea împrumuturilor, dar nu se aplică jucătorilor U21, pentru că au nevoie de meciuri în picioare și ar putea opri dezvoltarea lor sportivă. FIFA spune că obiectivul noii reguli "este de a dezvolta jucători tineri, de a promova competiția echilibrată și de a preveni acumularea de jucători legitimați la cluburile puternice din punct de vedere financiar".

Perioada maximă de împrumut va fi redusă la un an de zile, vor fi cerute clauze clare contractuale, precum clauzele financiare, va fi interzisă subîmprumutarea către un al treilea club, de către echipa unde jucătorul a fost cedat inițial, și va fi limitat la trei numărului de fotbaliști eligibili să fie împrumutați unui alt club.

Noul regulament va fi introdus gradual, în trei faze. Între 1 iulie 2022 și 30 iunie 2023, cluburile pot ceda opt jucători și primi sub formă de împrumut tot opt. Între 1 iulie 2023 și 30 iunie 2024, numărul total va fi scăzut la șapte, iar după 1 iulie 2024 se va stabili plafonul final de șase jucători împrumutați.

Juventus are 39 de jucători împrumutați, dintre care doar 13 sunt U21!

De exemplu, Manchester City are 10 fotbaliști cedați la alte echipe în acest sezon, dintre care doi sunt U21, la limită fiind și Real Madrid (șapte împrumutați / doi U21), Manchester United (șapte împrumutați / doi U21), FC Barcelona (șase împrumutați / zero U21), PSG (un jucător primit temporar de la Sporting // nouă împrumutați / cinci U21), RB Leipzig (12 împrumutați / opt U21) sau Juventus (39 împrumutați / treisprezece U21). Noua regulă va fi o adevărată lovitură pentru cluburile din Serie A, aproape toate având zeci de fotbaliști împrumutați. În Liga 1, FCSB are 19 jucători cedați sub formă de împrumut, FCV Farul - 15, UTA Arad - 11, Gaz Metan Mediaș - 10 și CFR Cluj - 9.