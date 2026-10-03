După ascensiunea înregistrată în mandatele selecționerilor Edward Iordănescu și Mircea Lucescu, pentru naționala României a început, din păcate, prăbușirea.

Ne convingem de acest lucru, când ne uităm pe mai multe cifre din 2026. În primul rând, tricolorii au un bilanț dezolant până în momentul de față, în acest an: 7 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj 6-17! De precizat că dintre aceste partide, prima, cea cu Turcia în barajul de calificare pentru CM 2026, a fost gestionată de regretatul Mircea Lucescu. În restul meciurilor, pe bancă s-a aflat Gheorghe Hagi, numit în funcția de selecționer în luna aprilie.

România și-a egalat cea mai proastă clasare din istorie

Sunt șanse foarte mici ca România să reușească să mai îmbunătățească impresia catastrofală pe care a lăsat-o, în acest an. Calendarul competițional ne spune asta. Până la finalul anului, tricolorii mai au trei meciuri, toate în cadrul campaniei din Nations League:

Luni: România – Suedia

– Suedia 14 noiembrie: România – Polonia

– Polonia 17 noiembrie: Bosnia – România

Și dacă am câștiga toate aceste partide – foarte greu de crezut, la cum jucăm acum! – bilanțul nostru negativ din 2026 s-ar păstra. Dar mult mai grave sunt daunele provocate deja de seria catastrofală din septembrie – octombrie!

România a abordat campania Nations League, ediția 2026-2027, de pe locul 52 în lume. Acum, după înfrângeri succesive cu Suedia (1-2), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6), naționala tocmai a căzut pe locul 57 în clasamentul FIFA, actualizat în timp real. Ceea ce înseamnă că, în urma eșecului de la Varșovia, ne-am egalat cea mai proastă clasare din istorie, în această ierarhie.

În trecut, România a mai fost pe 57, în două rânduri. Mai întâi, în februarie 2011, pe când Răzvan Lucescu era selecționer, iar apoi în septembrie 2012, când Victor Pițurcă încerca să „repare“ ce se stricase în mandatul predecesorului său.

Prăbușirea din clasamentul FIFA vine „la pachet“ cu o altă veste proastă

Revenind la clasamentul FIFA de acum, faptul că am alunecat până pe locul 57 vine „la pachet“ cu un „decont“ usturător. La tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028, eveniment ce va avea loc, la Belfast (Irlanda), pe 6 decembrie, România se va afla în urna a 3-a valorică. Ceea ce înseamnă că riscăm să avem o grupă dificilă, cu două naționale mai bine cotate în seria din care vom face parte.

În preliminariile Euro 2028, cele 12 naționale care își vor câștiga grupele, plus cele mai bune opt echipe de pe locurile secunde vor obține biletele pentru turneul final. Tabloul va fi completat de alte patru formații care își vor asigura prezența la turneul final pe ruta barajelor.