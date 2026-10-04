Olandezul, aflat la prima victorie în acest sezon, a fost urmat pe podium de italianul Kimi Antonelli (Mercedes) şi britanicul Lewis Hamilton (Ferrari).

Max Verstappen (Red Bull) , plecat din pole position, a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, care s-a desfăşurat în mod excepţional în Malaezia.

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Într-o cursă care a fost amânată cu o oră şi jumătate din cauza ploilor musonice, monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe locul 4, iar francezul Isack Hadjar (Red Bull) a fost pe locul 5.

George Russell a abandonat cursa

Cel mai apropiat rival al lui Antonelli în clasamentul general, coechipierul său britanic George Russell, se afla pe locul al treilea în momentul în care a abandonat din cauza unei probleme la unitatea de putere, cu cinci tururi înainte de final.

Circuitul Sepang, care a mai organizat curse de Formula 1 între 1999 şi 2017, a găzduit în acest weekend Marele Premiu al Bahrainului, anulat în aprilie din cauza conflictului din Golf. Ultima cursă, în urmă cu nouă ani, a fost câştigată de Verstappen, notează Agerpres.

Clasamentul Marelui Premiu al Bahrainului