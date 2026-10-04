Max Verstappen (Red Bull), plecat din pole position, a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, care s-a desfăşurat în mod excepţional în Malaezia.
Primul succes pentru Max Verstappen în actualul sezon
Olandezul, aflat la prima victorie în acest sezon, a fost urmat pe podium de italianul Kimi Antonelli (Mercedes) şi britanicul Lewis Hamilton (Ferrari).
Într-o cursă care a fost amânată cu o oră şi jumătate din cauza ploilor musonice, monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe locul 4, iar francezul Isack Hadjar (Red Bull) a fost pe locul 5.
George Russell a abandonat cursa
Cel mai apropiat rival al lui Antonelli în clasamentul general, coechipierul său britanic George Russell, se afla pe locul al treilea în momentul în care a abandonat din cauza unei probleme la unitatea de putere, cu cinci tururi înainte de final.
Circuitul Sepang, care a mai organizat curse de Formula 1 între 1999 şi 2017, a găzduit în acest weekend Marele Premiu al Bahrainului, anulat în aprilie din cauza conflictului din Golf. Ultima cursă, în urmă cu nouă ani, a fost câştigată de Verstappen, notează Agerpres.
Clasamentul Marelui Premiu al Bahrainului