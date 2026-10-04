GALERIE FOTO Formula 1 | Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Bahrainului! Clasamentul general

Formula 1 | Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Bahrainului! Clasamentul general AUTO
Alexandru Hațieganu
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Prima victorie pentru Max Verstappen în sezonul curent de Formula 1. 

TAGS:
Max VerstappenFormula 1autoRed Bull
Din articol

Max Verstappen (Red Bull), plecat din pole position, a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, care s-a desfăşurat în mod excepţional în Malaezia.

Primul succes pentru Max Verstappen în actualul sezon 

Olandezul, aflat la prima victorie în acest sezon, a fost urmat pe podium de italianul Kimi Antonelli (Mercedes) şi britanicul Lewis Hamilton (Ferrari). 

Max Verstappen

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Într-o cursă care a fost amânată cu o oră şi jumătate din cauza ploilor musonice, monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe locul 4, iar francezul Isack Hadjar (Red Bull) a fost pe locul 5.

George Russell a abandonat cursa

Cel mai apropiat rival al lui Antonelli în clasamentul general, coechipierul său britanic George Russell, se afla pe locul al treilea în momentul în care a abandonat din cauza unei probleme la unitatea de putere, cu cinci tururi înainte de final.

Circuitul Sepang, care a mai organizat curse de Formula 1 între 1999 şi 2017, a găzduit în acest weekend Marele Premiu al Bahrainului, anulat în aprilie din cauza conflictului din Golf. Ultima cursă, în urmă cu nouă ani, a fost câştigată de Verstappen, notează Agerpres.

Clasamentul Marelui Premiu al Bahrainului

Foto: Flashscore

Clasamentul general al piloților de Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 320 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) - 236
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 214
  4. Charles Leclerc (Ferrari) - 191
  5. Lando Norris (McLaren) - 188
  6. Max Verstappen (Red Bull) - 188
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 128
  8. Isack Hadjar (Red Bull) - 96
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 65
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 41
  11. Arvid Linddblad (Racing Bulls) - 38
  12. Franco Colapinto (Alpine) - 27
  13. Oliver Bearman (Haas) - 20
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) - 10
  15. Nico Hulkenberg (Audi) - 7
  16. Esteban Ocon (Haas) - 7
  17. Carlos Sainz (Williams) - 7
  18. Alex Albon (Williams) - 5
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) - 3
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1
  21. Lance Stroll (Aston Martin) - 0
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
  23. Sergio Perez (Cadillac) - 0

Clasamentul constructorilor

  1. Mercedes – 556 de puncte
  2. Ferrari – 405
  3. McLaren – 316
  4. Red Bull – 298
  5. Racing Bulls – 90
  6. Alpine – 68
  7. Haas – 27
  8. Audi – 17
  9. Williams – 12
  10. Aston Martin – 7
  11. Cadillac – 0
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