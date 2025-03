Pentru deținătoarea titlului au marcat Alvarez (4), Fernandez (12), Mac Allister (37) şi Simeone (71). Golul Braziliei a fost înscris de Cunha (26).

Absent din cauza unei accidentări, Lionel Messi și-a felicitat colegii pentru rezultatul obținut și nu a ezitat să-i răspundă lui Raphinha, care făcuse niște declarații nepotrivite înainte de meci.

"Peste tot alături de această echipă națională! Mereu vorbim prin fotbal, pe teren. Felicitări pentru meciul foarte bun pe care l-ați făcut, dar și pentru victoria cu Uruguay", a fost mesajul transmis de Lionel Messi, pe contul de Instagram.

Înaintea partidei, starul catalanilor a avut o reacție directă, fiind sigur de victorie: "Îi batem, n-am niciun dubiu. Și pe teren și în afara lui, dacă trebuie. Să se ducă naibii".

Lionel Scaloni a fost foarte ponderat înainte de meci, făcând apel la calm, şi a făcut din acelaşi lucru după marea victorie a echipei sale: „În conferinţa de presă, am spus că nu discut, că am văzut declaraţiile, dar înţeleg situaţia, înţeleg că este un meci Brazilia-Argentina, nu este nevoie să facem declaraţii pentru ca meciul să fie aşa. Nu de asta am jucat aşa, deloc, dimpotrivă. Îl iert pe Raphinha pentru că ştiu că nu a făcut-o intenţionat. El îşi apără echipa naţională, echipa lui. Cu sau fără declaraţii, noi urma să ne facem jocul nostru, la fel şi ei. Îl iert, pentru că sunt absolut sigur că nu a intenţionat să rănească pe nimeni”.

VIDEO | Rezumat Argentina - Brazilia 4-1