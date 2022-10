Jucătorul lui Paris Saint-Germain a rescris istoria fotbalului prin performanțele sale, reușind să devină un idol și în Argentina, după reușitele alături de națională. Văzut de mulți drept urmașul lui Diego Maradona, dar criticat după fiecare prestație slabă în tricoul „albiceleste” și după rezultatele de la Mondial, Leo Messi a reușit să îi „câștige” pe argentinieni după câștigarea Copei America.

Argentina se pregătește însă de o nouă șansă spre titlul mondial, care începe într-o lună, în Qatar, acolo unde este văzută drept una dintre favorite. Căpitanul naționalei și-a atras mulți admiratori de-a lungul timpului, iar ultimul interviu acordat este o dovadă a acestui lucru.

Pablo Giralt a realizat un interviu cu Leo Messi pentru Directv Sports și a oferit un moment emoționant. În timpul discuției, jurnalistul a fost atât de copleșit de faptul că îi ia interviul argentinianului încât a început să plângă.

„Singurul lucru pe care ți-l doresc este să fii fericit, să îți meargă bine în viață, meriți asta. Te admir foarte mult, sunt un fan, am visat toată viața să pot să fac asta, dar nu m-am gândit niciodată că voi avea norocul de a putea fi alături de tine, să pot să te însoțesc cu comentariile mele, cu dragostea mea pentru cariera ta.

Îți mulțumesc din suflet”, i-a spus Pablo Giralt lui Leo Messi în interviul realizat.

Căpitanul naționalei Argentinei i-a răspuns, vizibil emoționat de moment: „Îți mulțumesc, mă emoționează să pot ajunge astfel la oameni. Știu că sunt mulți oameni în Argentina și în lume, în general, care m-au însoțit mereu, m-au admirat, atât în fotbal cât și pentru ceea ce sunt ca persoană, prin ce au ajuns să cunoască din interviuri. Sunt recunoscător pentru toată afecțiunea pe care am primit-o în toată cariera, în general”.

Pablo Giralt a fost unul dintre jurnaliștii argentinieni care i-a „urmat” parcursul lui Leo Messi în fotbal. Acesta a comentat primul meci al fotbalistului la naționala Argentinei, iar de atunci a rămas un mare fan al jucătorului care a scris istorie în fotbal.

Acesta a postat un mesaj pe Twitter după apariția interviului în care își arăta din nou recunoștința față de căpitanul naționalei: „Recunoscător pentru viața mea pentru că am reușit să îmi îndeplinesc unul dintre cele mai mari visuri. Îți mulțumesc, Leo, pentru căldură și simplitate. Ești extrem de mare.

Vă mulțumesc tuturor celor care vă emoționați așa ca mine și care m-au însoțit în această minunată călătorie. Te iubesc, Leo”.

