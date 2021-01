Ilie Stan, in STARE DE SOC, dupa ce SCM Gloria Buzau s-a desfiintat! "Nu cred ca se va intampla lucrul acesta!"

Luni, a fost anuntata vestea ca Gloria Buzau, club care evolua in Liga 2, s-a desfiitat.

Echipa antrenata de Ilie Stan si-a desfiinta sectia de fotbal, la o saptamana dupa ce Turris Turnu Magurele si-a anuntat retragerea din campionatul Ligii 2. WWW. SPORT.RO a anuntat luni ca primarul din Buzau a luat decizia drastica din cauza scandalului recent cu pariuri in care a fost implicat in jucator al echipei.

La fel ca jucatorii echipei, antrenorul Ilie Stan a fost socat de aceasta veste surprinzatore si spera sa se revina asupra decizie.

"Ne-au anuntat, dar, in momentul de fata, chiar nu am ce sa comentez, pentru ca eu, totusi, nu cred ca se va intampla lucrul acesta. Eu asa cred, pentru ca este un oras atat de mare, potent. Am muncit cu totii, acesti copiii au muncit de un an si jumatate, in conditiile in care nu avem drept de promovare, m-am chinuit sa-i motivez, si acum, cand am ajuns la nivelul asta, sa desfiinteze echipa… Eu nu cred, nici in momentul asta nu cred ca poate sa fie adevarat.

Am fost toti pusi in fata faptului implinit. Eram cu bagajele facute sa mergem in cantonament. Nu stiu ce s-a intamplat. Sunt in fata jucatorilor si nu stiu ce sa le spun. Mai multe o sa anunte cei care conduc", a spus Ilie Stan pentru Liga2.ro.

Buzoienii antrenati de Ilie Stan se aflau pe locul 10 dupa 15 etape in Liga 2.