Lionel Messi: ”Mi-aș dori să fiu la Cupa Mondial!”

Într-un interviu acordat pentru NBC, Lionel Messi a vorbit despre participarea la Cupa Mondială din 2026, acolo unde Argentina își va apăra trofeul câștigat în Qatar.

Câștigătorul a opt Baloane de Aur a mărturisit că își dorește să participe la turneul final, însă doar în condițiile în care va fi în formă.

”Adevărul este că da, este ceva extraordinar să poți fi la un Campionat Mondial. Mi-aș dori să fiu acolo. Să mă simt bine și să pot fi o parte importantă în a-mi ajuta echipa națională, dacă voi fi convocat.

Voi evalua acest lucru zi de zi, când voi începe pregătirea de vară anul viitor cu Inter, pentru a vedea dacă pot fi cu adevărat sută la sută pregătit.

Sunt foarte dornic, pentru că este un Campionat Mondial. Venim după un Mondial câștigat, iar posibilitatea de a apăra trofeul este ceva spectaculos, pentru că este mereu un vis să joci pentru echipa națională, mai ales în competiții oficiale. Sper ca Dumnezeu să-mi permită să o fac din nou”, a spus Leo Messi, conform Olympics.

Dacă va alege să participle la turneul final care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic, ediția din 2026 ar fi al șaselea Campionat Mondial pentru Messi, care va împlini 39 de ani pe durata competiției.

Lionel Messi și-a prelungit contractul cu Inter Miami

Lionel Messi a semnat recent prelungirea contractului cu gruparea americană din MLS, Inter Miami, a anunţat clubul din Florida pe site-ul oficial.

Căpitan al echipei, Lionel Messi va juca la Inter Miami până la finalul sezonului 2028.

Messi a venit la gruparea din Florida în vara anului 2023 şi a jucat cu Inter Miami în optimile Cupei Mondiale a Cluburilor.

