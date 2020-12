Koeman a fost cat se poate de sincer despre Messi! "Vorbesc mult cu jucatorii, dar cu el fac asta!" Antrenorul a fost intrebat daca regreta decizia de a veni la club

Ronald Koeman a venit pe banca Barcelonei in aceasta vara, dupa ce Quique Setien si-a dat demisia.

Antrenorul olandez a acordat un interviu unei publicatii spaniole in care a vorbit despre jumatatea de an foarte dificila de la Barcelona. Koeman a facut noi dezvaluiri despre viata de la club si a declarat ca a fost visul sau sa-i antrenze intr-o zi pe catalani.

"Am avut acest vis de a antrena Barcelona. Nu cred ca poti astepta pana cand totul nu functioneaza bine. Daca o echipa joaca foarte bine, clubul nu schimba antrenorul. Mereu exista o schimbare deoarece oamenii nu sunt fericiti, pentru ca echipa nu castiga. Nu stiu daca am fost curajos, cred ca orice antrenor care are ocazia o sa vina aici, va spun eu.

Am venit pentru afectiunea oamenilor, pentru relatia mea speciala cu Barcelona. Cunosc bine oamenii si clubul, am fost aici pentru sase ani ca jucator si un an ca antrenor secund. Stiu ca echipa a trecut prin momente grele, cu schimbari foarte mari, dar eu sunt antrenorul. Trebuie sa jucam bine si sa castigam meciuri. Pe restul nu le putem controla", a declarat Ronald Koeman pentru Marca.

Koeman a declarat ca se simte bine in preajma jucatorilor si discuta foarte mult cu ei, dar cu Leo Messi are o relatie speciala deoarece este si capitanul echipei, astfel ca discuta mai multe lucruri.

"In principiu, iar asta e valabil pentru orice jucator, daca un fotbalist este apt sa joace el o face. Messi este mai in varsta decat inainte, dar lui ii place sa fie aici la club si mai presus de toate vrea sa castige orice partida.

Ca si antrenor, eu vorbesc mult cu jucatorii mei, iar cu Leo discut mai multe lucruri deoarece el este si capitanul echipei. Se bucura in fiecare zi de antrenamente si este foarte implicat."