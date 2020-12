Panica pentru Real Madrid si Barcelona! O SUPER putere din Premier League a intrat in cursa pentru semnatura lui Haaland! Ce au scris jurnalistii de la Sky despre mutarea lui

Haaland este unul dintre cei mai doriti jucatori din lume.

Atacantul Borussiei Dortmund este principala tinta a echipei Chelsea Londra pentru perioada de transferuri din vara viitoare, potrivit Sky Sport Italia. Nordicul nu a mai evoluat in ultimele meciuri din cauza unor probleme musculare pe care le-a avut. Dupa ce in ianurie a fost transferat de la Red Bull Salzburg la Dortmund, tanarul atacant a marcat pentru nemti 33 de goluri in 32 de meciuri.

Cifrele incredibile ale lui Haaland l-au facut sa fie dorit de echipe precum Real Madrid, Barcelona si Manchester City, iar acum Chelsea a intrat in cursa pentru semnatura lui.

Jurnalistul de la Sky Sport Italia, Angelo Mangiante, a scris pe Twitter ca Haaland va fi tinta de transfer numarul 1 a londonezilor in vara viitoare.

Dupa ce in perioada trecuta de mercato Chelsea l-a transferat pe Timo Werner de la RB Leipzig pentru 63 de milioane de euro, Frank Lampard se poate intoarce in Germania pentru a-l convinge pe Haaland.

"Pozitivitatea pe care o are, pur si simplu radiaza in echipa. Motiv pentru care cred ca intr-o zi nu va mai juca la Dortmund si va face urmatorul pas. Este deja gata si suntem mandri ca il avem in Bundesliga", a declarat Lothar Matthaus pentru site-ul Bundesliga.