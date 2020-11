Koeman a acceptat sa-si micsoreze salariul! Conducerea Barcelonei incearca sa-i convinga acum pe jucatori! Motivul pentru care Messi a fost surprins afectat la antrenamente

Antrenorul a acceptat sa-si diminueze salariul in conditiile in care clubul are probleme financiare din cauza coronavirusului.

Barcelona a inregistrat pierderi de aproximativ 100 de milioane de euro in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus. Tehnicianul alaturi de alti jucatori importanti din angrenajul echipei ca Pique, de Jong, ter Stegen sau Lenglet a decis sa-si diminueze cu 30% salariul pentru acest sezon, pierderea urmand sa fie recuperata in sezoanele urmatoare, conform celor de la Mundo Deportivo.

El va urma sa prezinte situatia si jucatorilor, astfel, sa-i convinga sa ia o decizie asemanatoare pentru binele echipei. Ramane de vazut daca fotbalistii Barcelonei vor dori sa-si diminueze contractele, avand in vedere ca in ianuarie anul urmator se va alege un nou presedinte, iar multi dintre jucatori ar dori sa negocieze cu acesta.

In urma cu putin timp, Liga Spaniola de Fotbal a anuntat plafonurile salariale pentru sezonul in curs, iar acesta va trebui sa fie scazut cu circa 300 de milioane de euro.

Astazi, la primul antrenament al Barcelonei dupa moartea lui Diego Maradona, Lionel Messi a fost vizibil afectat. Barcelona este pe locul 13 in La Liga, iar duminica o va intalni pe Osasuna.