Pe 10 iunie 2016, tricolorii au avut onoarea de a juca meciul de deschidere de la Euro 2016, la Paris, pe „Stade de France“. Pe un stadion arhiplin, cu peste 75,000 de oameni în tribune, elevii lui Anghel Iordănescu au făcut o figură admirabilă. Giroud (57) a deschis scorul, dar Bogdan Stancu a egalat din penlaty (65). Iar scorul a rămas egal, 1-1, până în minutul 89. Atunci, a venit reușita fabuloasă a lui Payet, care l-a învins pe Tătărușanu, spre bucuria gazdelor.

Dacă s-ar face un clasament al celor mai dureroase goluri primite de naționala României, de-a lungul anilor, în mod cert, reușita francezului Dimitri Payet ar prinde un loc în Top 10!

Franța – România s-a terminat 2-1, iar acesta a fost începutul sfârșitului pentru tricolori, la acel turneu final. Ulterior, naționala a remizat cu Elveția (1-1) și a pierdut cu Albania (0-1), părăsind Euro 2016 de pe ultimul loc, în grupa A.

Dimitri Payet s-a retras din activitate

Revenind la „Killer-ul“ României din meciul cu Franța, Dimitri Payet, acesta și-a încheiat cariera internațională cu 38 de selecții și 8 goluri. La Euro 2016, Payet a cucerit argintul cu echipa națională, după finala pierdută în fața Portugaliei (0-1).

Astăzi, ajuns la aproape 39 de ani, vârstă pe care o va împlini pe 29 martie, Payet și-a anunțat retragerea din activitate. La nivel de cluburi, mijlocașul de 1,75 de metri a evoluat, pe rând, pentru AS Excelsior, Nantes, Saint-Étienne, Lille, Marseille, West Ham și Vasco da Gama.

„În pragul celei de-a 39-a aniversări, anunţ oficial retragerea mea din cariera de fotbalist profesionist. Prefer să-mi predau insignele, cum se spune în fotbalul mexican. Nu voi fi niciodată departe de teren“, a anunțat Payet, printre lacrimi, la postul Ligue 1+, în pauza meciului dintre Olympique Marseille şi Lille.

„A fost o carieră excepţională pentru mine. Vin de pe o insulă (n.r. - Mauritius) şi visul meu era să devin profesionist. Am reuşit să o fac, am reuşit să joc 20 de ani la cel mai înalt nivel, am reuşit să joc pentru echipa naţională. Astăzi este sfârşitul unei mari aventuri, aşa că vă mulţumesc tuturor celor care aţi participat la ea“, a încheiat Payet, potrivit Agerpres.

Ultima aventură fotbalistică a fost cu scandal

Francezul a evoluat ultima dată, în Brazilia, la Vasco da Gama. Aici, a adunat 77 de meciuri, 8 goluri şi 16 pase decisive, dar sezonul său din 2025 s-a încheiat controversat din cauza unui incident extrasportiv. La sfârşitul lunii martie, o avocată braziliană a depus o plângere la Rio pentru „abuz fizic şi psihologic“ împotriva jucătorului, cu care susţine că a avut o relaţie amoroasă.