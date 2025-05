Jurgen Klopp s-a arătat dezamăgit de comportamentul fanilor lui Liverpool, după de Trent Alexander-Arnold a fost huiduit la meciul cu Arsenal, scor 2-2.

Jurgen Klopp: ”Mi-au trebuit vreo 10 secunde să-mi dau seama ce se întâmplă!”

Alexander-Arnold va ajunge în această vară la Real Madrid, iar suporterii ”Cormoranilor” au fost dezamăgiți de ”trădarea” fundașuluii lateral, lucru ce nu i-a picat bine lui Jurgen Klopp.

Fostul antrenor al lui Liverpool le-a transmis fanilor englezi că nu trebuie să uite ce a făcut Trent Alexander-Arnold la echipa de pe Anfield în cei 20 de ani petrecuți la Liverpool. De altfel, antrenorul german a spus că doar cei din conducerea clubului au dreptul să fie dezamăgiți de decizia luată de Alexander-Arnold.

”Am văzut meciul când a intrat pe teren și am auzit huiduielile. Sunt mai în vârstă, așa că am crezut că e din cauza surzeniei mele, așa că am dat volumul mai tare... Mi-au mai trebuit vreo 10 secunde ca să-mi dau seama ce se întâmplă și am închis televizorul. Sincer, nu puteam fi mai dezamăgit în acel moment. Asta nu ne reprezintă, deloc.

Nu vă spun să nu fiți dezamăgiți sau supărați. Vă spun doar să nu uitați. Acest club nu uită. În fiecare zi a dat totul pentru acest tricou... după 20 de ani, a decis că vrea să plece în altă parte. Dacă e cineva care ar trebui să fie supărat din cauza asta, aceia sunt patronii, dar nu sunt”, a spus Jurgen Klopp.