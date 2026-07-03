Nottingham Forest a anunţat joi că se desparte de Vitor Pereira (57 de ani), antrenorul său portughez. Aflat la cârma echipei din februarie, acesta a fost al patrulea antrenor care a condus echipa în mai puţin de un an.

Nottingham Forest, clubul patronat de Evangelos Marinakis, s-a despărțit și de Vitor Pereira!

Nuno Espirito Santo a început sezonul trecut, înainte deeva a fi înlocuit în septembrie de Ange Postecoglou. Greco-australianul a rezistat doar 39 de zile, fiind demis în octombrie, după numai 8 meciuri. Succesorul său, Sean Dyche, a avut şi el un final prematur: 25 de meciuri pe banca tehnică a echipei Nottingham, după care a fost înlocuit.