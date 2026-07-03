Nottingham Forest a anunţat joi că se desparte de Vitor Pereira (57 de ani), antrenorul său portughez. Aflat la cârma echipei din februarie, acesta a fost al patrulea antrenor care a condus echipa în mai puţin de un an.
Nottingham Forest, clubul patronat de Evangelos Marinakis, s-a despărțit și de Vitor Pereira!
Nuno Espirito Santo a început sezonul trecut, înainte deeva a fi înlocuit în septembrie de Ange Postecoglou. Greco-australianul a rezistat doar 39 de zile, fiind demis în octombrie, după numai 8 meciuri. Succesorul său, Sean Dyche, a avut şi el un final prematur: 25 de meciuri pe banca tehnică a echipei Nottingham, după care a fost înlocuit.
Vitor Pereira i-a succedat antrenorului englez şi a reuşit să menţină echipa „Tricky Trees” în ligă, terminând pe locul 16, în timp ce a realizat un parcurs frumos în Liga Europa, fiind eliminată de Aston Villa, viitoarea câştigătoare, în semifinale, scrie News.ro.
Potrivit BBC, Oliver Glasner (51 de ani) ar urma să preia conducerea, devenind al cincilea antrenor al clubului în mai puţin de un an.
Austriacul, care tocmai a câştigat primele trei trofee din istoria clubului Crystal Palace, printre care şi finala Conference League împotriva echipei Rayo Vallecano (1-0), şi-a anunţat plecarea de la clubul londonez încă din luna ianuarie a acestui an. El a fost înlocuit de Pierre Sage.