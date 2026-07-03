Dinamo a realizat cinci mutări în această vară. Martin Pascual și Alaa Bellaarouch și tinerii Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu, iar duminică l-a prezentat și pe Ștefan Opriș (19 ani), cedat de Universitatea Cluj.

Ținând cont că ”roș-albii” l-au pierdut pe Kennedy Boateng (29 de ani), clubul a căutat un fundaș central care să-i ia locul, iar prima opțiune a fost Ionuț Nedelcearu, variantă la care, se pare, șefii nu au renunțat.

Dinamo continuă negocierile pentru transferul lui Nedelcearu

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că se poartă și acum discuții cu reprezentanții fotbalistului. Cert este că un eventual transfer ar implica un efort financiar semnificativ din partea ”câinilor”, având în vedere că Nedelcearu este o piesă importantă în Rusia, la Akron Tolyatti.

„Probabil sunt niște discuții principiale și acum. Depinde foarte mult ce face el acolo, în Rusia, și ce își dorește”, a spus Nicolescu, potrivit ProSport.

Așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate încă de luni, pentru un transfer definitiv al lui Nedelcearu de la Akron, Dinamo va trebui să plătească o sumă apropiată de un milion de euro. Este puțin probabilă varianta unui împrumut, ținând cont că ”Nede” a fost printre căpitanii echipei în sezonul precedent.

Între timp, ”câinii” l-au transferat pe Martin Pascual (26 de ani), dar au anunțat, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, interesul pentru încă un fundaș central.

Ionuț Nedelcearu: ”Visul meu e să câștig trofee cu Dinamo”

Într-un interviu acordat în iarnă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Ionuț Nedelcearu și-a făcut publică intenția de a reveni la Dinamo la un moment dat.

”Cu Dinamo am vorbit, au mai fost câteva echipe interesate. Am spus de la început, dacă revin în România, doar Dinamo va fi. Sper și ăsta e visul meu, ca într-o zi să câștig un trofeu sau trofee cu Dinamo”, a spus fundașul.

Ionuț Nedelcearu a evoluat în 32 de meciuri pentru cei de la Akron în acest sezon. Acum, românul se află alături de colegii săi în cantonament și pregătește următorea stagiune.