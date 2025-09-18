El a confirmat că a acceptat să se întoarcă la Benfica, la 25 de ani după ce şi-a făcut debutul acolo.



Jose Mourinho: ”Am răspuns că sunt interesat”



„Înainte de a urca în avion, m-au întrebat dacă sunt interesat [să antrenez Benfica]. Am răspuns că da. Benfica m-a contactat oficial. Le-am spus că sunt în străinătate şi că, la întoarcerea în Portugalia, voi fi încântat să discut cu ei.



Când mi s-a prezentat posibilitatea de a antrena Benfica, nu am ezitat: sunt interesat. (...) Ce antrenor ar refuza Benfica? Eu nu.”



Mourinho a avut deja o scurtă perioadă la stadionul Luz, la începutul carierei sale de antrenor, la sfârşitul anului 2000.



Atunci a fost demis după aproximativ zece meciuri, înainte de a reveni la Leiria şi de a cunoaşte apoi primele succese cu FC Porto, între 2002 şi 2004.



Benfica Lisabona l-a demis pe antrenorul Bruno Lage în urma înfrângerii în faţa formaţiei azere Qarabag (2-3), marţi seara, la Lisabona, în Liga Campionilor, scrie News.ro.

