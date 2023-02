Naționala Under 20 a campioanei mondiale Argentina, antrenată de fostul fotbalist Javier Mascherano (38 de ani, ex-Liverpool, Barcelona, 147 de selecții pentru ”Albicelestes”), s-a făcut de râs la campionatul continental de tineret CONMEBOL Sudamericano Sub-20.

Elevii lui Mascherano au terminat pe locul 4 în Grupa A, sub marea rivală Brazilia, Columbia și Paraguay, și au ratat astfel calificarea în faza finală, acolo unde aceeași Brazilia s-a impus și a câștigat trofeul de campioană continentală după 2-0 cu Uruguay duminică (goluri Andrey Santos de la Chelsea și Pedro de la Corinthians).

Javier Mascherano, confirmat selecționer de președintele Claudio Tapia

După 1-2 cu Paraguay, 1-3 cu Brazilia, 0-1 cu Columbia și inutilul 1-0 cu Peru în Copa America U-20, Javier Mascherano a fost însă confirmat în funcția de selecționer al echipei de tineret.

”N-am prea multe de spus, am eșuat și cel mai bun lucru acum este să revenim acasă și să fim calmi”, a spus dublul câștigător al Champions League cu Barcelona (2011 și 2015), în timp ce președintele federației argentiniene, Claudio ”Chiqui” Tapia a subliniat: ”Proiectul lui Javier Mascherano la naționala Under 20 este calea pe care am ales-o și, dincolo de ultimele rezultate, vom continua astfel”.