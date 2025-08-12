OFICIAL Jack Grealish, prezentat la noua echipă! Reacția lui Erling Haaland

Jack Grealish, prezentat la noua echipă! Reacția lui Erling Haaland Fotbal extern
Jack Grealish, cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City, a părăsit gruparea de pe Etihad.

Jack GrealishManchester CityEvertonErling Haaland
”Cetățenii” au plătit 117,5 milioane de euro celor de la Aston Villa în 2021 pentru Grealish, însă, după patru sezoane petrecute la Manchester City, perioadă în care a avut parte și de controverse legate de viața sa extrasportivă, fotbalistul de bandă schimbă cel puțin temporar echipa.

Jack Grealish, prezentat oficial la Everton

Manchester City a bătut palma cu Everton pentru a-l ceda sub formă de împrumut pe Grealish pentru un sezon.

Echipa antrenată de David Moyes îl poate transfera definitiv pe City în vara următoare dacă le va plăti celor de la Manchester City 50 de milioane de euro. 

Sunt în al nouălea cer. Imediat după ce am vorbit cu antrenorul, a fost un singur loc unde mi-am dorit să merg”, a spus Jack Grealish după ce a semnat cu Everton.

Reacția lui Haaland după transferul lui Grealish

Erling Haaland, fostul coleg al lui Jack Grealish la Manchester City, a reacționat după plecarea atacantului la Everton. Cei doi au petrecut trei ani împreună pe Etihad și au legat o prietenie apropiată.

După ce Grealish a fost prezentat oficial la Everton, Haaland a distribuit pe rețelele sociale o serie de fotografii în care apare cu fostul său coleg.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
