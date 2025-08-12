”Cetățenii” au plătit 117,5 milioane de euro celor de la Aston Villa în 2021 pentru Grealish, însă, după patru sezoane petrecute la Manchester City, perioadă în care a avut parte și de controverse legate de viața sa extrasportivă, fotbalistul de bandă schimbă cel puțin temporar echipa.

Jack Grealish, prezentat oficial la Everton

Manchester City a bătut palma cu Everton pentru a-l ceda sub formă de împrumut pe Grealish pentru un sezon.

Echipa antrenată de David Moyes îl poate transfera definitiv pe City în vara următoare dacă le va plăti celor de la Manchester City 50 de milioane de euro.

