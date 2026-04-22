Italia s-a săturat de eșecuri! Îl vrea selecționer pe cel mai bun antrenor din ultimii 20 de ani

Italia trece printr-o adevărată criză fotbalistică de câțiva ani, dar nu doar la nivelul echipelor de club. La nivelul primei reprezentative a consemnat o nouă dezamăgire după ce a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Cupa Mondială, de data aceasta la ediția din 2026, din SUA, Mexic și Canada.

Reamintind, Bosnia a trecut de italieni la loviturile de departajare și s-au calificate la turneul final din această vară, iar acum peninsularii vor vedea un nou Mondial de la TV.

Pep Guardiola, dorit selecționerul Italiei

Recent, o variantă surprinzătoare a apărut pe lista posibililor selecționeri ai Italiei. Pep Guardiola ar putea ajunge pe banca tehnică a reprezentativei ”azzurra”, după ce Gennaro Gattuso și-a dat demisia.

Oficialii federației analizează mai multe variante pentru postul de selecționer, iar Pep Guardiola se află printre numele discutate. Antrenorul spaniol are contract cu Manchester City până în vara anului 2027, însă eliminarea dureroasă din UEFA Champions League, 1-5 la general cu Real Madrid în optimi, a reaprins speculațiile despre viitorul său.

Marele Leonardo Bonucci îl vrea pe Pep Guardiola selecționer al Italiei

Fost fundaș de legendă al Italiei, Leonardo Bonucci (38 de ani) crede că Guardiola ar fi cea mai bună variantă pentru echipa națională!

”Important este să reconstruim fotbalul italian de la zero, începând cu apărarea. Trebuie să avem curajul să înfruntăm situația direct pentru a recâștiga respectul întregii lumi și a deveni acea mare echipă care a fost odată campioană mondială.

Există jucători tineri foarte talentați, trebuie să le dăm timp să se dezvolte și să progreseze. Timpul este singura soluție miraculoasă, iar dacă se dorește o schimbare radicală, Pep este omul potrivit pentru acest rol. Este dificil, dar visarea este gratuită”, a spus Leonardo Bonucci, citat de Foot Mercato.

Publicitate
