Hammarby a debutat cu o victorie în noul sezon din Allsvenskan, prima ligă din Suedia. Echipa din Stockholm a trecut cu 3-1 de Degerfors, în fața a 31.000 de fani veniți să își susțină echipa favorită.

Ultrașii grupării suedeze, la care Zlatan Ibrahimovic deține 23,5% din acțiuni, au afișat chiar în startul partidei un banner prin care „taxează” declarațiile starului în privința Mondialului din Qatar. „Am fost acolo două zile, a fost grozav. Organizarea, de 10. Experiența, de 10. Meciurile, de 10. Publicul, de 10. Mâncarea, de 10. Totul a fost de 10 în Qatar. Ce voiai să auzi, altceva?”, a spus Zlatan, în urmă cu câteva zile, într-o conferință de presă.

Reporter asks Zlatan Ibrahimovic about his experience at the Qatar World Cup. - He definitely wasn’t expecting this answer… pic.twitter.com/Vnx8J5wO8j

Suporterii lui Hammarby au reacționat și au apărut cu un mesaj sugestiv. „Pentru unii, Mondialul din Qatar este de 10. Pentru noi, e încă un punct negru în istoria fotbalului. Hammarby să fie deținută de suporteri!”, au scris fanii clubului din Stockholm.

Suporterii dețin 51% din Hammarby, pentru că legislația din Suedia este la fel ca în Germania. Recent, asociația fanilor a votat o moțiune prin care se obligă să încerce răscumpărarea acțiunilor lui Ibrahimovic și ale companiei americane AEG, care deține, la fel ca Zlatan, 23,5% din club. Până acum, Ibrahimovic a refuzat să își vândă partea.

The Hammarby fans sending a message to Zlatan Ibrahimovic;

"Qatar World Cup for some is a ten. To us it's yet another dark spot in football history. For a member owned Hammarby!" pic.twitter.com/GQBSYrSNuT