Joao Cancelo a fost prezentat oficial ca noul jucător al echipei Al Hilal din Arabia Saudită, după ce s-a concretizat transferul de la Manchester City pentru o sumă raportată de 25.000.000 euro.

Jucătorul portughez, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract pe termen lung cu clubul saudit, valabil până în 2027.

După ce a petrecut ultimele două sezoane sub formă de împrumut la Bayern Munchen și Barcelona, Cancelo a decis să facă pasul către Saudi Pro League, unde va câștiga un salariu impresionant de 15 milioane de euro pe an.

