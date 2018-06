Intalnire-fulger intre Neymar si reprezentantii Realului. Brazilianul a discutat cu madrilenii la Liverpool

Neymar s-a intalnit cu reprezentantii Realului.

Potrivit Marca, Neymar s-a intalnit saptamana aceasta cu reprezentanti ai Realului la Liverpool.

Starul brazilian s-ar fi intalnit cu o persoana din staff-ul madrilenilor inaintea meciului amical disputat impotriva Croatiei, pe 3 iunie, pe Anfield.

Potrivit surselor Marca, reprezentantii Realului au fost in permanent contact cu Neymar dupa aparitia speculatiilor cum ca el ar urma sa-si incheie intelegerea cu Paris Saint-Germain in aceasta vara.

In cazul concretizarii unui transfer, vom asista la o noua suma record platita pentru Neymar, avand in vedere ca francezii au platit 222 milioane de euro pentru serviciile sale in urma cu 12 luni.