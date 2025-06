Cristi Chivu este pregătit pentru un nou meci de foc la FIFA Club World Cup, iar antrenorul român spune că și echipa sa este gata să îi facă față lui Fluminense, chiar dacă se așteaptă la un meci extrem de dificil.

Cristi Chivu, pregătit pentru duelul cu Fluminense

La conferința de presă premergătoare partidei, Chivu a anunțat că Marcus Thuram ar putea evolua împotriva brazilienilor, după ce a acuzat dureri în zona coapsei.

”Suntem pregătiți, așa cum am fost încă de la început, să onorăm acest turneu, să onorăm ceea ce reprezintă echipa noastră. Am fost gata din prima zi, iar acum am avut câteva zile de odihnă. Condițiile de aici sunt diferite față de cele de pe Coasta de Vest, unde era mai răcoare. Suntem pregătiți: vrem să dăm tot ce avem mai bun, vrem să fim cea mai bună versiune a noastră.

Marcus s-a alăturat echipei la antrenamente în ultimele două ședințe, care au decurs bine. Durerea lui la coapsă a trecut, dar vom vedea”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

Pus să comenteze situația jucătorilor accidentați, Chivu a anunțat că Fratessi s-a întors și el la Milano pentru a fi evaluat de medicii echipei.

”Când am plecat din Milano, am luat în calcul aceste situații, de aceea unii dintre băieții de la Under 20 sunt aici cu noi și ne-au ajutat să ridicăm ritmul la antrenamente. Accidentările fac parte din joc, unele probleme apar spre finalul sezonului și trebuie evaluate. Apoi, alți jucători reușesc să revină la formă, cum a fost cazul lui Thuram, Frattesi și și-a încercat șansa și Calhanoglu. Am decis să-l trimitem pe Davide înapoi pentru a-i evalua situația”, a mai spus Chivu.

Antrenorul român a avut cuvinte de laudă la adresa următorilor adversari de la Mondialul Cluburilor și l-a scos în evidență pe legendarul Thiago Silva: ”Thiago Silva a avut o carieră extraordinară, unul dintre cei mai buni pe postul lui. L-am apreciat întotdeauna.

Au intrat direct în joc, poate că împotriva Borussiei Dortmund, fiind primul meci din grupă, au preferat un egal, urmând să-și ajusteze parcursul în meciurile următoare. Acum urmează un meci eliminatoriu, cu prelungiri și penalty-uri, dacă va fi cazul. Trebuie să rămânem concentrați, să evităm greșelile și să profităm de ale lor. Va fi greu și din punct de vedere fizic, pentru toată lumea: temperatura îi va pune la încercare și pe adversari, iar ei pot pune probleme oricărei echipe. Echipele braziliene au o mentalitate puternică; ridică nivelul acestor competiții. Patru echipe în optimile de finală, e foarte bine pentru fotbalul lor. Jucătorii brazilieni fac acest sport atât de spectaculos”.

Cristi Chivu: ”Sper că organizatorii vor da dovadă de responsabilitate!”

De altfel, Chivu a recunoscut că se teme ca nu cumva ca meciul să fie amânat din cauza condițiilor meteorologice și speră ca organizatorii să ia cea mai bună decizie înaintea partidei.

”Sper ca o decizie să fie luată înaintea meciului de mâine. Să ajungi la stadion și abia atunci să afli că partida ar putea fi amânată poate crea probleme. Pentru a juca astfel de meciuri ai nevoie de o pregătire bună: trebuie să mănânci într-un mod adecvat, să te hidratezi la ore precise. Aceste lucruri sunt esențiale când ai în față posibilitatea a 120 de minute de joc. Sper că vor da dovadă de responsabilitate și vor lua o decizie până la ora 12, mai ales că și eu am citit despre această alertă meteo”, a încheiat antrenorul român.