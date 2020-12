Badri Hari ii declara razboi lui Benny inainte de lupta de pe 19 decembrie! "Nu-l respect, el este inamicul meu acum!" 

Benny Adegbuyi si Badr Hari se vor bate in gala Glory 76, pe data de 19 decembrie.

Partida a fost amanata de doua ori pana acum, prima data din cauza pandemiei, data initiala fiind pe 20 iunie, iar a doua oara Badr Hari a fost depistat pozitiv cu coronavirus. In cele din urma s-a stabilit ca gala sa aiba loc in decembrie, pe data de 19.

Ultima partida a lui Badr Hari a fost contra campionului Rico Verhoeven, pe care a fost cat pe ce sa-l invinga dupa ce l-a trimis la podea de doua ori, insa marocanul a avut ghinionul de a se accidenta pentru a doua oara la rand in confruntarea cu luptatorul din Tarile de Jos.

Marocanul il ameninta pe Benny si spune ca nu ii este teama de el. De asemenea, luptatorul roman a declarat ca Verhoeven si antrenorul sau l-au invatat unele lucruri despre Badr Hari, pe care le va arata in meciul contra lui.

"M-am antrenat constant si sunt fericit ca ma voi lupta. Am avut cea mai lunga pregatire de cand sunt luptator, asta deoarece meciul a fost amanat de doua ori. A fost bine pentru mine, ma simt mult mai bine decat in momentul in care ar fi trebuit sa lupt.

Rico Verhoeven care este partenerul meu de antrenament il stie foarte bine pe Badr Hari, s-au luptat de doua ori, iar mie mi-a transmis niste lucruri pe care le voi arata in lupta de pe 19 decembrie", a declarat Benny Adegbuyi pentru canalul de YouTube al Glory.

"A fost un an foarte solicitant, n-am mai luptat de multa vreme si abia astept sa intru in ring. Oamenii ma stiu de peste 20 de ani, asta este. Este un singur lucru pe care Dennis Carvel (antrenorul lui Benny) si Rico Verhoeven il stiu: Faptul ca vreau sa-l lovesc tare si sa-l pun la podea. Sa nu vorbim prea mult, mai sunt doar cateva zile pana la lupta.

Nu-l respect pe Benny, el este inamicul meu in acest moment. Nu exista respect in acest meci, exista doar violenta si ura", a declarat Badr Hari.