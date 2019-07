INCREDIBIL! Jucatorul aproape necunoscut pe care s-au platit in ultimele 5 luni aproape 50 de milioane de euro!

Jucatorul a semnat pe 5 ani cu noul sau club.

Shoya Nakajima se intoarce in Portugalia dupa numai 5 luni. In februarie, Al Duhail din Qatar platea 35 de milioane de euro catre Portimonense pentru transferul sau. Acum, Nakajima revine in Portugalia pentru o suma de 3 ori mai mica! FC Porto a platit in jur de 12 milioane de euro pentru 50% din drepturile sale de transfer.

Nakajima, 24 de ani, a fost deja prezentat oficial de Porto, care a terminat pe 2 sezonul trecut, in spatele rivalei Benfica.

"Porto e o echipa care mi-a placut foarte mult inca de cand am venit in Portugalia, in 2017. E o mandrie pentru mine sa port acest tricou", a spus Nakajima pentru site-ul oficial al clubului.

Produs de academia lui Tokyo Verdy, Najakima a jucat in tara sa pentru FC Tokyo. In ciuda atentiei de care a avut parte in Asia dupa transferul in Europa, mijlocasul de banda n-a fost inclus in lotul Japoniei pentru Cupa Mondiala din 2018.

Nakajima a participat cu Japonia la Copa America, unde s-a remarcat intr-o nationala experimentala, compusa din jucatori care vor fi parte din selectia pentru Jocurile Olimpice de anul viitor.

"Porto e o echipa faimoasa in Japonia, e cunoscuta drept un club mare. Sunt foarte fericit, sper ca imi voi arata bucuria prin performantele mele de pe teren", a comentat Nakajima.

Quando pisas o relvado do Dragão, vestido de azul e branco, pela primeira vez ????????⚪#FCPorto #WelcomeNakajima pic.twitter.com/aNzss0TbsW — FC Porto (@FCPorto) July 5, 2019