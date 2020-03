Inca o tragedie din cauza coronavirusului in lumea sportului! Antrenorul iranian Ahmad Taheri a murit

Amad Tahari si-a pierdut viata intr-un spital din Iran.

Antrenorul a lucrat la echipe importante din liga nationala de futsal (Bank Tejarat, Peyman si Esteghlal), dar si la federatia de fotbal de la Teheran, ca director sportiv. Tahari a suferit o interventie chirurgicala in urma cu 4 luni pentru indepartarea unei tumori cerebrale si avea sistemul imunitar slabit din cauza maladiei de care suferea.



In Iran, numarul deceselor a ajuns la 853. In tara sunt peste 15 000 de cazuri confirmate. Toate evenimentele sportive de pe cuprinsul tarii au fost anulate pana pe 20 aprilie, cel putin.