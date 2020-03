Alerta la LPF! In plina pandemie de coronavirus, Gino Iorgulescu e blocat in Italia! Ce s-a intamplat

Seful Ligii e blocat in cea mai afectata tara din Europa.

Marti, 17 martie, LPF si FRF va comunica publicului ce urmeaza in fotbalul romanesc, dupa ce toate competitiile au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus. Conform Fanatik, Gino Iorgulescu nu poate fi prezent la luarea deciziei de marti.

Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal e blocat in Italia alaturi de fiul sau. Mario este internat la un spital din Peninsula inca din septembrie 2019, dupa accidentul in urma caruia e acuzat de omor si de conducere sub influenta alcoolului si a altor substante. Din cauza situatiei din Italia, Gino nu se mai poate intoarce in tara.

Pana la revenirea presedintelui LPF, reprezentantul Ligii va fi Justin Stefan, secretarul geneal al LPF, care se consulta in permanenta cu Gino Iorgulescu.