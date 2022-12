Încă o palmă pentru Ronaldo! După Rooney, un alt coleg al lusitanului îl laudă pe Messi: „Trebuie să fiu sincer!”

Toni Kroos, fost coleg al lui Ronaldo în perioada în care acesta îmbrăca tricoul lui Real Madrid, a ținut să-l felicite pe Lionel Messi, după ce acesta a câștigat titlul mondial cu Argentina, la a doua finală jucată în carieră.

„Lionel Messi a meritat să câștige titlul mondial. Nu am văzut pe altcineva să evolueze la nivelul la care a făcut-o el la acest turneu. El nu a îmbrăcat tricourile unor cluburi care îmi plac mie, dar trebuie să fiu sincer”, a spus Toni Kroos.

