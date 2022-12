Aur pentru Messi și argint pentru Mbappe. Ce a spus președintele PSG-ului despre cele două superstaruri ale Mondialului

Lionel Messi mai are contract până la finalul lui iunie 2023 cu Paris Saint-Germain, însă conducerea pariziană i-a stipulat în contract o clauză care-i oferă posibilitatea să-și prelungească contractul pe încă un an. De cealaltă parte, Kylian Mbappe a semnat prelungirea în mai și se află sub contract la PSG până în 2025.

Președintele grupării de pe Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi, a vorbit după Mondialul din Qatar despre cei doi fotbaliști, evidențiind faptul că își dorește să-i păstreze pe amândoi la Paris Saint-Germain, care va evolua în optimile de finală ale Champions League pe 14 februarie, contra lui FC Bayern.

„Vrem să-i păstrăm atât pe Leo Messi, cât și pe Mbappe, bineînțeles. Cel mai bun jucător și cel mai bun marcator de la Campionatul Mondial. Nu voi spune nimic mai mult despre Messi, pentru că avem în plan o discuție după Cupa Mondială”, a spus Al Khelaifi, citat de jurnalistul sportiv, expert în transferuri, pe Twitter, Fabrizio Romano.

PSG president Al Khelaifi: “We want to keep both Leo Messi and Mbappé, of course — they’re the best player and the best goalscorer of the World Cup”, tells RMC Sport. ???????? #PSG

“I won’t say more about Messi as we have a plan to discuss after the World Cup”. pic.twitter.com/A5dAClT2NE