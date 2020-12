Imaginile MOMENTULUI! El este singurul fotbalist din lume care poarta masca de protectie in timpul meciurilor! Ce a declarat jucatorul

La partida din Liga Campionilor CONCACAF dintre CD Olimpia si Montreal Impact, un fotbalist a atras toate privirile, dar nu din cauza jocului exceptional, ci pentru faptul ca purta masca de protectie pe teren. Jerry Bengtson evolueaza pentru clubul din Honduras din 2018 si este o prezenta constanta in nationala tarii sale, avand 21 de goluri in 57 de aparitii.

La meciul de miercuri, atacantul a evoluat 76 de minute, iar pe tot parcursul jocului a purtat masca de protectie, motivand ca vrea sa-si protejeze familia si ca doreste sa fie precaut.

Pozele cu capitanul Olimpiei au facut inconjurul retelelor de socializare, insa nu e primul meci la care Bengtson apare astfel. El poarta masca de protectie inca din septembrie, atat la meciuri din campionat, cat si la cele din Liga Campionilor. Bengtson nu a reusit sa-si ajute echipa sa evite infrangerea, Olimpia pierzand la limita partida cu Montreal, scor 0-1.

Olimpia’s captain Jerry Bengtson wore a face mask during Tuesday’s CONCACAF Champions League match vs. the Montreal Impact. pic.twitter.com/1UdWAn6gB5