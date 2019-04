Imaginea socanta postata de sotia unui fost jucator de la Real! Fanii au izbucnit imediat! GALERIE FOTO

Un fotbalist argentinian din La Liga poate fi in pericol in propria casa :)

Tamara Gorro este sotia lui Ezequiel Garay si un cunoscut influencer pe retelele sociale. Acesta a postat pe contul sau de Instagram o poza cu o arma falsa si si-a speriat urmaritorii. Acestia au criticat imaginea.

"Astazi am jucat un joc (escape room), unde am fost nevoita sa dezactivez o bomba nucleara si sa prind violatorii", a scris Tamara pe Instagram.

Tamara Gorro si Garay sunt casatoriti de mai bine de sapte ani. Garay evolueaza in acest moment la Valencia - el a jucat in trecut timp de 3 ani la Real Madrid, apoi la Benfica si Zenit.

Nu este prima imagine controversata postata de Tamara in acest an - recent, ea a postat pe contul ei de Instagram o imagine in care era dezbracata in lanul de grau.