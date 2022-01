Ibrahimovic, răspuns categoric pentru Mbappe. Ce i-a spus francezului când l-a întrebat dacă să plece la Madrid 

Starul francez nu și-a prelungit contractul cu PSG și este dorit cu insistență pe Santiago Bernabeu, însă nicio decizie nu a fost luată în acest sens, speculațiile despre viitorul său fiind alimentate constant.

Într-un interviu acordat pentru L'Equipe, Zlatan Ibrahimovic a mărturisit că a avut o discuție cu Mbappe și a dezvăluit ce l-a sfătuit să facă pe plan profesional.

"Doar Kylian poate răspunde la întrebarea despre viitorul său. Depinde de ceea ce vrea și ceea ce gândește. Eu aș pleca. Dar dacă aș fi PSG, aș încerca să-l păstrez.

Cred că sunt și alte cluburi care îl doresc. Dacă ești antrenor și știi că poți semna cu el și nu vrei să-l iei, nu ai ce căuta în această lume", a declarat suedezul.

L-a sfătuit să meargă la Real Madrid

"M-a întrebat despre asta, da, și i-am spus 'Dacă aș fi tu, aș merge la Madrid'. Am avut oportunitatea să joc pentru diverse echipe, în diferite țări. Așa am evoluat și am crescut ca fotbalist", a explicat Ibrahimovic.

„Cred că rămâne la Paris Saint-Germain!”

Deși Realul îl are ca principal obiectiv, Mbappe le-ar fi făcut o promisiune conducătorilor lui Paris Saint-Germain, aceea că nu va pleca de la echipă gratis. Astfel, recent au apărut zvonuri legate de un posibil contract nou, valabil pe doar doi ani, astfel încât atacantul să își îndeplinească promisiunea.

Văzut de mulți ca și plecat de la PSG, nu toți sunt de aceeași părere. Geremi, fost jucător de la Real Madrid, a vorbit într-un interviu acordat pentru Express Sport despre situația lui Kylian Mbappe. Fostul jucător și-a exprimat opinia în acest sens, punctând că nu îl vede pe atacanul francez plecând.

„Părerea mea personală este că nu cred că e posibil transferul său la Real Madrid. Mi-l amintesc pe Mbappe la început spunând 'dorința mea este să joc alături de cel mai mare fotbalist din lume'. Acum, dacă te uiți la lotul lui Paris Saint-Germain, îl are acolo. Nu cred că va pleca ținând cont că îi are pe cei mai bun jucători din lume alături de el.”, a declarat Geremi, citat de Mundo Deportivo.