I-auzi, Dane! FIFA și UEFA vor să-l trimită pe Istvan Kovacs la Campionatul Mondial. Manchester City - Real Madrid va fi un ”test”

Acesta va fi cel mai important ”test” pentru arbitrul român, care are șanse bune să arbitreze și la Campionatul Mondial din 2022. În prezent, Kovacs este cel mai bine cotat arbitru român, după ce Ovidiu Hațegan a suferit un infarct și, momentan, nu se cunosc vești legate de revenirea sa în arbitraj.

Istvan Kovacs, ”testat” pentru Campionatul Mondial! Dan Petrescu: ”Nu l-am contestat”

La nivel european, Kovacs nu a greșit, lucru care le-a dat încredere oficialilor FIFA și UEFA. Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitri din cadrul FIFA, dar și Roberto Rosetti, care conduce Comisia UEFA, vor să îl vadă pe Kovacs la Campionatul Mondial din Qatar din această vară, notează GSP.ro.

În promovarea lui Kovacs s-a implicat și Kyros Vassaras, șeful CCA, care este membru în Comisia de Dezvoltare a Arbitrajului din cadrul UEFA.

Deși l-a criticat dur după meciul CFR Cluj - FCSB 0-1, Dan Petrescu și-a schimbat discursul la adresa lui Istvan Kovacs, după ce i s-a spus că va arbitra Manchester City - Real Madrid.

"Nu l-am contestat (n.red.- pe Istvan Kovacs), am zis că a fost o greșeală, dacă spun părerea mea că nu trebuia să dea roșu la acea fază, asta nu înseamnă că l-am contestat. Poate am greșit eu. Sigur va arbitra la Mondiale, arbitrează semifinală de UCL, am zis doar că a dat prea ușor roșu, niciodată nu l-am contestat”, a spus Dan Petrescu.

În acest sezon, Kovacs a arbitrat cinci meciuri în Liga Campionilor, trei în Europa League și unul în Conference League.