I-au SOCAT pe milionarii din fotbal! Echipele care au luat prin surprindere lumea BOGATILOR in marile campionate

Chiar daca Bundesliga tocmai si-a reluat activitatea, iar in curand vor reveni si celelalte campionate europene, pot fi deja desemnate echipele care au surprins pe toata lumea prin evolutiile si rezultatele lor din acest sezon.

Cosmin Craciun

De la nou-promovate care si-au depasit cu mult conditia si pana la cluburi de traditie care au renascut din neant, campionatele mari ale Europei au oferit si in acest sezon surprize uimitoare. Iata care sunt revelatiile din fiecare campionat important.

La Liga - Real Sociedad

Chiar daca nu are inca nicio garantie ca va obtine un loc care sa-i permita participarea in competitiile europene, Sociedad se afla in prezent pe locul 4. Daca ar reusi sa se claseze asa si la finalul campionatului, bascii ar fi prezenti direct in grupele Champions League, in sezonul viitor. Aflata la un punct in spatele locului 3, pe care il ocupa cei de la Sevilla, Real Sociedad simte amenintarea urmatoarelor trei clasate. Getafe, Atletico Madrid si Valencia au si ele sanse la top 4, insa prima echipa care nu prinde un loc european se afla la opt puncte in spatele celor de la Sociedad, asa ca alb-albastrii par a fi aproape siguri de clasarea pe un loc de Europa.

Saltul lui Sociedad e remarcabil. In decembrie 2018, echipa se afla pe pozitia 15, aproape de retrogradare. Antrenorul de atunci, Asier Garitano, era demis si in locul sau avea sa fie adus managerul echipei secunde, Imanol Alguacil. Rezultatele lui au fost excelente, iar Sociedad avea sa termine sezonul pe locul 9. Transferurile din vara si modul in care au fost folositi jucatorii valorosi care deja existau la club l-au transformat pe Alguacil intr-un om potrivit pentru banca bascilor. Acestuia i s-a prelungit contractul pe inca in an, iar Oyarzabal, Willian Jose, Odegaard si Isak sunt oamenii pe care spaniolul se bazeaza in incercarea de a ajunge chiar in Champions League.

Premier League - Sheffield United

Desemnarea unei revelatii in Premier League este dificila. Fosta campioana, Leicester, se afla pe un extraordinar loc 3. Condusa de Brendan Rodgers si cu o trupa talentata, dar si experimentata, Leicester are toate sansele sa fie prezenta in urmatoarea editie a grupelor UCL. Wolverhampton, care participa si in Europa League, se afla la doar doua puncte de locul 5, loc care permite accesul in UCL, dupa ce lui Manchester City i-a fost anulat dreptul de participare. Totusi, un alt nume atrage atentia in mod deosebit: Sheffield United. Chris Wilder este omul care a condus pe Sheffield catre Premier League, dupa o clasare pe locul 2 in liga secunda. Dupa ce au promovat, cei din Sheffield erau vazuti drept candidati la retrogradare, avand in vedere transferurile nu foarte sonore pe care le-au efectuat in vara.

Totusi, echipa a evoluat mult peste asteptari si se claseaza acum pe locul 7, avand si o restanta de disputat. Daca ar reusi sa se impuna in meciul pe care il are in minus fata de echipele de deasupra sa, Sheffield ar ajunge pe locul 5, cu 46 de puncte. Peste Manchester United, Tottenham, Arsenal, Everton. Pe langa rezultate, Sheffield a uimit lumea Premier League si prin tactica abordata, aceea de a le permite fundasilor centrali sa urce foarte des in atac. De asemenea, Dean Henderson este portarul momentului in Premier League. Imprumutat in vara de la Manchester United, tanarul goalkeeper englez are 10 partide fara gol primit, la fel ca Alisson sau Kasper Schmeichel. In varsta de doar 23 de ani, Henderson este vazut drept viitorul portar titular de la Manchester United, dar deocamdata vrea sa-si lase in urma clubul-mama in cursa pentru un loc in Champions League.

Serie A - Atalanta

Nici in Serie A nu este usor de ales revelatia sezonului, pentru ca Lazio reuseste sa aiba un parcurs fabulos. Echipa lui Simone Inzaghi o pune la grea incercare pe Juventus in drumul torinezilor spre un nou titlu de campioana. Trupa din Roma se afla la doar un punct in spatele liderului si spera sa reuseasca sa castige campionatul dupa 20 de ani de seceta. Totusi, o alta echipa a facut spectacol in Serie A. Dupa ce s-a clasat pe locul 3 in stagiunea precedenta, Atalanta a trebuit sa joace si in Champions League. Si cum a jucat! Antrenata de Gian Piero Gasperini si cu Josip Ilicic ca principala gura de foc in atac, trupa din Bergamo este calificata in sferturile celei mai prestigioase competitii europene si se afla pe locul 4 in campionat, loc ce ii asigura prezenta si in editia viitoare a UCL.

In drumul lor spre sferturile Champions League, italienii au trecut de o grupa in care erau implicate si Manchester City, Sahtior Donetk si Dinamo Zagreb, iar in primul tur eliminatoriu au scos Valencia, cu 8-4 la general. Atalanta este o formatie extrem de spectaculoasa, reusind sa inscrie in nu mai putin de trei meciuri din Serie A cate 7 goluri! Ca intr-un basm, fanii nerazzurrilor au incheiat anul 2019 cu o victorie categorica in fata Milanului, scor 5-0, si au intrat in 2020 cu un scor identic obtinut in fta celor de la Parma. De altfel clubul din Bergamo are cel mai bun atac din campionatul in care joaca, printre altii, Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Romelu Lukaku sau Edin Dzeko. 70 de goluri a marcat Atalanta in 25 de meciuri, cu 20 mai multe decat Juventus, echipa de pe primul loc.

Bundesliga - Borussia Monchengladbach

Dupa o clasare pe locul 5 in sezonul trecut, echipa lui Dieter Hecking isi asigura prezenta in Europa League, doar ca managerul avea sa plece in vara lui 2019. In locul sau era numit Marco Rose, tehnician care trebuia sa se confrunte cu pierderea vedetei Thorgan Hazard, plecat la Borussia Dortmund. Gladbach a transferat foarte inteligent in vara, aducand jucatori precum Marcus Thuram, fiul marelui fundas Lilian Thuram, Ramy Bensebaini, Stefan Lainer sau Breel Embolo. Toate transferurile joaca excelent si sunt titulari constanti in echipa lui Gladbach.

La revenirea sezonului, elevii lui Rose au castigat cu 3-1 la Frankfurt si au depasit-o in clasament pe RB Leipzig. Alb-negrii sunt pe 3, la doua puncte peste locul 5, care duce doar in Europa League, dar tot la doua lungimi si in spatele Borussiei Dortmund, clubul de pe 2. Desi pare greu de crezut ca are sanse la titlu, Gladbach se pozitioneaza la doar sase puncte sub liderul Bayern Munchen si are toate sansele sa se declare foarte multumita la finalul sezonului de modul in care au evoluat lucrurile dupa plecarea lui Dieter Hecking si a lui Hazard.

Ligue 1 - Rennes

Fosta echipa a lui Ladislau Boloni, Rennes, a reusit in sezonul trecut sa castige Cupa Frantei si sa se claseze pe locul 10 in prima divizie din Franta. Trofeul adus pe Roazhon Park a facut deliciul suporterilor, care nu se asteptau sa primeasca sansa de a-si urmari echipa in competitiile europene. Eliminata inca din faza grupelor Europa League, echipa lui Julien Stephan a parasit si Cupa, in semifinale, dar se claseaza pe loc de Champions League! Campionatul Frantei a fost inghetat dupa 28 de meciuri, iar Rennes a obtinut locul 3, ceea ce ii permite accesul in grupele UCL. Performanta este una remarcabila pentru un club care nu a cochetat prea des cu primele pozitii din Ligue 1, in ultimii ani. MBaye Niang este principala gura de foc a lui Julien Stephan, varful senegalez marcand 10 goluri in campionat, din totalul de 38 al echipei.

