"I-a spus să se ducă la culcare". Fanii, încântați de 'răspunsul' la distanță oferit de Lionel Messi lui Karim Benzema

Superstarul argentinian a câștigat cel de-al șaptelea trofeu FIFA The Best al carierei, după anul spectaculos pe care l-a avut alături de naționala Argentinei, când a câștigat Campionatul Mondial din Qatar. Lionel Messi i-a devansat pe vicecampionul mondial Kylian Mbappe și pe Karim Benzema.

Trofeul câștigat de Lionel Messi a fost contestat de mai multă lume, inclusiv de starul francez, care a postat mai multe mesaje criptice în zilele după evenimentul de la Paris.

Jucătorul lui Real Madrid a publicat pe contul de Instagram o fotografie cu toate performanțele realizate în 2022, dorind astfel să demonstreze că ar fi avut mai multe reușite decât ale argentinianului la nivel personal, dar și cu echipa.

La scurt timp după postările atacantului francez, starul de la PSG a publicat pe Instagram două imagini în care apare cu trofeul Cupei Mondiale, iar fanii argentinianului au considerat că acțiunea reprezintă un răspuns pentru rivalul de la Real Madrid.

"Messi i-a spus lui Benzema să meargă la culcare", "Este un lucru numit Cupa Mondială, care chiar contează atunci când vine vorba de premii în fotbal. Dar dragul de Benzy nu știe ce înseamnă asta", "Îmi place de noul Messi", "Doar a postat fotografiile și se bucură de show" sunt doar câteva dintre reacțiile de pe rețelele de socializare.

Messi told Benzema to go to sleep ???? pic.twitter.com/mt9dCUcPov