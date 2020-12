I-a facut pe brazilieni sa planga! Cum a condus-o Paolo Rossi pe Italia spre Campionatul Mondial din 1982! 

Campionatul Mondial din 1982 a fost cea de-a douasprezecea editie a celei mai importante competitii la care participa echipele nationale de fotbal.

Turneul a fost gazduit in Spania, iar de la start au participat 24 de echipe. Faza grupelor a prins-o pe Italia in grupa A, alaturi de Polonia, Camerun si Peru. Italia a remizat in toate cele trei partide disputate, 0-0 cu Polonia, 1-1 cu Peru si 1-1 cu Camerun.

Italienii s-au calificat la limita, fiind la egalitate de puncte cu Camerun, ambele echipe avand cate trei puncte. In faza urmatoare a competiei insa, avea sa iasa la iveala si Paolo Rossi, atacant care se transferase in 1981 la Juventus Torino de la modesta Vicenza.

Grupa C din a doua faza a turneului a fost compusa numai din nume grele, avand-o pe Brazilia, favorita turneului, Argentina si Italia. In prima partida italienii s-au impus cu 2-1 contra Argentinei, prin golurile lui Cabrini si Tardelli. Brazilia a invins-o de asemenea pe rivala din America de Sud, iar duelul final era cu Italia. Paolo Rossi a reusit un hattrick care a ramas in istorie, spulberand de unul singur sperantele nationalei "carioca".

In semifinale, Italia s-a duelat cu adversara din prima faza a competitiei, Polonia. Rossi a reusit o dubla, iar in finala urma sa se dueleze cu Germania de Vest. In ultima faza a turneului, Rossi a reusit sa mai marcheze un gol, iar Italia a castigat cu 3-1 contra Germaniei de Vest, partida fiind disputata in fata a 90.000 de oameni, pe Santiago Bernabeu.

Rossi, alaturi de Mario Kempes (1978), este singurul fotbalist din istoria mondialelor care castiga toate cele trei trofee puse pe masa: "Gheata de Aur" a competitiei, cel mai bun fotbalist al turneului si Cupa Mondiala.

VIDEO cu hattrick-ul lui Paolo Rossi din partida cu Brazilia:

RIP #PaoloRossi

1982 Ballon d'Or, Golden Ball, Golden Boot and World Cup winner. pic.twitter.com/qljt6wWNDQ — John Sludden (@FACT290) December 10, 2020