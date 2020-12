A murit Paolo Rossi, eroul de la Campionatul Mondial din 1982! Fostul jucator suferea de o boala cronica

Finalul anului a adus doar tragedii in fotbalul mondial, avand in vedere ca in urma cu scurt timp s-au stins din viata Diego Maradona si Alejandro Sabella.

Pe langa cei doi, un alt nume urias s-a stins. Paolo Rossi era eroul de la Campionatul Mondial din 1982 din Spania, cu sase goluri inscrise. Italianul a fost rapus de o boala incurabila de care suferea de foarte multi ani. Vestea trista a venit din partea presei din Italia, in noaptea de miercuri spre joi.

Rossi a iesit Gheata de Aur a acelui turneu cu sase goluri inscrise, castigand de asemenea premiul pentru cel mai bun jucator al turneului.

De asemenea, 1982 a fost anului Rossi. Dupa succesele de la Campionatul Mondial, acesta a fost decernat si Balonul de Aur al Europei, de asemenea fiind si golgeter al Italiei cu 9 goluri inscrise.

Cele mai mari cluburi pentru care a evoluat Paolo Rossi au fost Juventus (1981-1985) si AC Milan (1985-1986). Rossi a marcat 20 de goluri in 48 de selectii la nationala.

