Zinedine Zidane vânează poziția de selecționer al Franței din momentul în care a părăsit-o pe Real Madrid, după al doilea mandat la echipa madrilenă.

După ce a refuzat mai multe oferte tentate, anunțul lui Didier Deschamps că va pleca de la naționala Franței după Campionatul Mondial din 2026 l-a pus pe Zidane în pole position pentru a deveni noul selecționer al „Les Bleus”.



Thierry Henry l-a dat de gol pe Zinedine Zidane! Legenda va semna



Una dintre variantele apărute recent a fost acea că legenda Franței ar putea să îi ia locul lui Jose Mourinho pe banca lui Fenerbahce, formație care o va întâlni pe FCSB, dar această variată a picat după ce turcii și-au găsit un alt tehnician.



Odată cu apropierea Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada, devine tot mai clar că Zinedine Zidane așteaptă încheierea contractului lui Deschamps, care este selecționerul Franței din 2012, pentru a fi instalat pe banca „Cocoșului Galic”.



Thierry Henry, un alt jucător marcant pentru selecționata Franței, „l-a dat de gol” pe fostul său coleg.

„Nu știu ce să spun. Știm cu toții cine va fi noul antrenor. Știți asta și știu și eu. Îi urez tot binele din lume”, a spus Thierry Henry, conform L'Equipe.

Zinedine Zidane are în palmares trei Ligi ale Campionilor cu Real Madrid, două campionate în Spania, două Supercupe ale Europei, două Supercupei ale Spaniei și două Cupe Mondiale ale Cluburilor.

