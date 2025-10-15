Dacă la Tottenham, Kane nu a reușit să cucerească niciun trofeu, la Bayern Munchen, atacantul a câștigat deja un titlu de campion și Supercupa Germaniei.

Harry Kane: ”Nu sunt sigur dacă mă voi întoarce la Tottenham!”

Harry Kane a recunoscut că a rămas fanul lui Tottenham, iar englezii speră că îl vor revedea pe atacant în tricoul lui Spurs. Întrebat dacă sunt șanse să se întoarcă la Tottenham, acolo unde ar face echipă cu Radu Drăgușin, Harry Kane a oferit un răspuns amplu.

Chiar dacă a mărturisit că o apreciază încă pe Spurs, Kane a transmis că pentru moment se simte foarte bine la Bayern Munchen și nu are de gând să îi părăsească pe bavarezi.

”Nu sunt sigur dacă mă voi întoarce. Sunt foarte fericit aici, la Munchen. Nu este ceva la care mă gândesc acum. Va fi mereu ‘noi’ când vine vorba de Spurs, pentru că mi-am petrecut toată viața acolo. Sunt fanul lor și îi voi urmări mereu, să văd cum se descurcă. Vor face întotdeauna parte din viața mea, cu siguranță, dar deocamdată, îmi place mult ce trăiesc aici.

A fost grozav să-i văd câștigând un trofeu anul acesta. Am mulți prieteni acolo, printre jucători și staff.

Știm cât de mult am așteptat și cât de aproape am fost în trecut, așa că a fost un moment important pentru toată lumea, fani, club și toți cei implicați, să simtă acea bucurie și să ducă, în sfârșit, un trofeu până la capăt. Asta e întotdeauna important și, sper, vor merge mai departe și vor câștiga și altele”, a spus Harry Kane pentru Daily Mail.

